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日職／中田翔暴力事件延燒 日媒曝光挨揍被害者

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 編譯
中田翔日前犯下暴力事件。 聯合報系資料照
中田翔日前犯下暴力事件。 聯合報系資料照

日本火腿昨（11日）宣布陣中明星球員中田翔因違反日職契約第17條（模範行為），將祭出第60條（禁賽）等嚴厲罰則，《日刊體育》也透露其犯下的是暴力事件，今《Daily新潮》進一步揭露，當時挨揍的被害者正是27歲的中繼投手井口和朋。

一名球團關係者透露，井口和朋原本是中田翔最寵愛的後輩之一，事件發生在8月4日，火腿全隊前往橫濱DeNA的表演賽前「中田原本就喜歡欺負後輩，這次就是因為下手過當了才失控。」

32歲的中田翔喜歡對球員惡作劇，卻也對後備相當照顧，會帶著他們一起去吃飯，而井口和朋也是其中之一，該關係者表示：「到底發生了什麼大家都很詫異，有證據證明，當時井口還出現了腦震盪的現象。」不過現況應該沒有大礙，事件發生4天後，井口還在對上巨人的比賽中登板投球。

而中田翔在事發當天只上場1個打席就被換下場，自此之後便被關在家中，直到11日球團正式對外發布禁賽罰則，而火腿社長河村浩二也向外界發布道歉啟事，表示棒球絕不容忍暴力行為，將對他祭出嚴厲罰則，努力挽回球迷對球員的信任。

日本 體育

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