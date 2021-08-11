中職／兄弟打12局遭獅隊逼和 上半季魔術數字仍降到4
統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，進行上半季爭王關鍵戰，兩隊打完延長12局1：1和局收場，兄弟雖無法搶下勝利，上半季封王魔術數字仍從5降到4，最快14日有機會在新莊球場對富邦悍將隊之戰封王。
獅隊先發投手布雷克先發7.1局，被揮出6支安打、失1分，飆出7次三振，投128球寫下個人生涯單場新高。
兄弟洋投德保拉同樣優質先發，投7.2局被揮出8支安打、失1分，同樣飆出7次三振，也用了128球，兩位王牌投手為了球隊勝利都拚盡全力。
兩隊打完前7局都未得分，兄弟8局上靠江坤宇、王威晨、陳文杰安打攻下全場第1分，獅隊8局下立刻反擊，林安可、郭阜林、蘇智傑接連安打扳平比數，兩隊打到延長12局都未再得分，蘇智傑獲選單場MVP。
這是兄弟上半季首場和局，獅隊目前落後兄弟只有1場勝差，仍有機會爭奪季冠軍。
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