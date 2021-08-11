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中職／陳瑞振提醒不要怕也要夠凶 吳世豪：不想辜負他

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊22歲投手吳世豪。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊22歲投手吳世豪。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊22歲投手吳世豪，今天對樂天桃猿隊之戰4局上緊急登板，中繼2.1局無失分，幫助悍將5：3獲勝，他說：「陳瑞振教練要我不要怕、要凶一點，不想辜負他。」

這是吳世豪繼前年6月19日對中信兄弟隊投一局無失分奪勝後，暌違784天再嘗勝投滋味，也是生涯首次獲選單場MVP。

他表示，生涯打打停停、一直受傷，去年無法證明自己，真的不想辜負陳瑞振，「等了784天再奪勝，真的很開心。」

陳瑞振年初接任悍將二軍首席教練，也是吳世豪在美和青棒時期的教頭，吳世豪說：「陳瑞振一直提醒我，畏畏縮縮不是我的風格，感教謝教練團在球技、心理上給我很大幫助，我也要跟自己說，辛苦了。」

悍將總教練洪一中表示，吳世豪本來控球不穩，今年進步很多，控球、尾勁都不錯，以後會愈來愈敢用他。

樂天桃猿 富邦悍將

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