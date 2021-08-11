聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳瑞振提醒不要怕也要夠凶 吳世豪：不想辜負他
富邦悍將隊22歲投手吳世豪，今天對樂天桃猿隊之戰4局上緊急登板，中繼2.1局無失分，幫助悍將5：3獲勝，他說：「陳瑞振教練要我不要怕、要凶一點，不想辜負他。」
這是吳世豪繼前年6月19日對中信兄弟隊投一局無失分奪勝後，暌違784天再嘗勝投滋味，也是生涯首次獲選單場MVP。
他表示，生涯打打停停、一直受傷，去年無法證明自己，真的不想辜負陳瑞振，「等了784天再奪勝，真的很開心。」
陳瑞振年初接任悍將二軍首席教練，也是吳世豪在美和青棒時期的教頭，吳世豪說：「陳瑞振一直提醒我，畏畏縮縮不是我的風格，感教謝教練團在球技、心理上給我很大幫助，我也要跟自己說，辛苦了。」
悍將總教練洪一中表示，吳世豪本來控球不穩，今年進步很多，控球、尾勁都不錯，以後會愈來愈敢用他。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言