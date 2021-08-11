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中職／王正棠清壘3壘打 吳世豪暌違784天再奪勝
富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰樂天桃猿隊，22歲投手吳世豪4局上緊急登板，中繼2.1局無失分，有效壓制猿隊打線，幫助悍將5：3獲勝，吳世豪本季首勝到手，暌違784天再嘗勝投滋味，獲選單場MVP。
猿隊2局上展開首波攻勢，林立保送後盜上二壘，再靠林承飛安打攻下全場第1分。
悍將2局下1出局後，范國宸、張進德、紐那斯安打追平比數，兩出局後申皓瑋獲保送形成滿壘，王正棠揮出中外野全壘打牆前飛球，形成三壘打，送回壘上3人，悍將反以4：1領先。
猿隊4局上攻勢再起，林立保送後再次盜壘，林承飛又敲安打攻下1分，接著馬傑森安打、余德龍犧牲觸擊推進二、三壘，郭永維三壘滾地球追加第2分，追成3：4。
悍將2到6局未再得分，7局下兩出局後，靠王正棠二壘打、高孝儀安打再下一城，維持優勢到比賽結束。
悍將先發投手猛悍只投3.2局，被揮出8支安打、失3分，4局上因右腳抽筋退場。
吳世豪緊急接替投球任務，投2.1局只被揮出1支安打，投出3次三振，奪下生涯第3勝，也是繼2019年6月19日對中信兄弟隊投1局無失分奪勝後，近兩季首勝紀錄。
猿隊洋投歐飛登先發6局，被揮出7支安打、失4分，吞下來台首敗，終止3連勝。
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