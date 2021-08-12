玉山盃、華南金控盃延遲縮減 觀戰重點在哪？

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，國內由中華棒協主辦的三級棒球選拔賽受到延宕，部分已經趕不及國際賽事，不過國內仍延後舉辦，不少球隊決定放棄參賽，使得關注度降低，但這個八月仍舊是選拔賽熱月，來看看有哪些焦點。

玉山盃選出的代表隊原本將參加U18世界盃賽事，因疫情之故，國際賽延遲到明年舉辦，因此今年冠軍隊無法取得組訓權，不少隊伍選擇放棄，僅剩8隊參賽，不過對新北市、桃園市、高雄市3支勁旅來說，仍是面子之爭。

新北市在5月王貞治盃拿下冠軍，原本成員不能再參加玉山盃，但今年特例放行，包括入選U23培訓隊的王牌林昱珉也在陣中，以旅外為目標的林昱珉將是球探關注的重點，有機會一拚個人出國身價。

衛冕軍桃園市則是原本被看好有機會爭取U18代表權，但疫情後陣容也有變動，與美職費城費城人簽約的李灝宇已經赴美準備，而味全龍選進的吳秉恩也退出，至於張翔、董子恩、張宥鈞則是已投入中職，在球團放行之下，玉山盃將是業餘終戰，成為另一焦點。

高雄市則是毛英傑、孔念恩等人已經被職棒球團選走，名單也做出更動，以二年級為主力，期待辛俊昇、潘磊、高捷等人接班，這批選手幾乎是今年1月螺絲盃班底，提早換血。

高雄市以二年級為主力，期待辛俊昇、潘磊、高捷等人接班。 王婉玲／攝影

同樣冠軍隊無緣代表國際賽，TOTO盃國內賽事只剩6隊依舊開打，除了新竹市外，幾乎是六都參戰，決定續戰的球隊除了想讓畢業生留下難忘的回憶外，部分球員也有參加華南金控盃U12代表隊，停滯許久未實戰，各隊也想藉此找回球感，更能一探對手虛實。

《華南金控盃青少棒、少棒》

華南金控盃為選拔U15、U12國手賽事，由於國際賽暫定進行，受到影響較小，但仍有球隊考量到疫情，青少棒、少棒都僅剩14隊參加，青少棒部分，衛冕軍高雄市仍被看好，前六棒打線整齊，包括李軍、林劭威、林劭倫、陳柏恒、潘信安、潘思佑、曾冠傑、柯敬賢都是要角。

華南金控盃青少棒、少棒都僅剩14隊參加，青少棒部分，衛冕軍高雄市仍被看好。 王婉玲／攝影

桃園市雖已拿下謝國城盃(LLB)代表，不過華南符合資格參賽的球員組織起來仍有威脅性，王彥恩、張趙紘將是領頭羊。新北市則是甫摘下全國青少棒賽冠軍，連兩年成為小馬代表，華南陣容包含蕭齊、許子謙、謝誠威等人仍很夠力，涵蓋速球型、左投、側投等投手多元化，加上板凳深度夠，仍不容小覷。至於花蓮縣、台北市則都有速球派投手在內，都具有一定實力。

少棒方面，在台彩威力盃拿下冠軍的台中市仍被看好，左投鄭右宏將帶領隊友向前衝，至於桃園市雖然少了謝國城盃(LLB)龜山國小主力，不過由中平、大勇、仁善、石門等隊組成的聯隊依舊不可輕忽。