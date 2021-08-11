棒球／夏季甲子園 橫濱高校戲劇性再見3分砲逆轉勝

日本高中棒球年度盛會夏季甲子園，今天進行第2天賽程。神奈川縣橫濱高校上演戲劇性逆轉秀，在一路掛零落後對手的情況下，9局下靠一支3分打點的再見全壘打逆轉勝晉級。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，時隔兩年再度舉辦的第103屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），今天在兵庫縣西宮市甲子園球場進行第2天賽事。

日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣橫濱高校（簡稱橫濱）今天上演戲劇性逆轉秀，在整場一路落後對手的情況下，在9局下敲出一支3分打點的再見全壘打晉級第2輪賽事。

橫濱今天對戰廣島縣廣島新庄高校（簡稱廣島新庄），雙方到5局上戰成0比0平手，但廣島新庄在這個半局靠著8棒打者河野優輝適時安打，讓2壘跑者跑回領先分。

廣島新庄9局上再靠3棒打者平田龍輝的適時安打，將3壘跑者送回本壘，助廣島新庄取得2比0領先。

雖然比賽進入最後階段，但橫濱把握最後半局的進攻機會，先由6棒打者岸本一心，在無人出局下敲出安打站上一壘。

緊接上場打擊的7棒玉城陽希也敲出安打，此時橫濱無人出局分占一、三壘。

橫濱此時換上代打延末勸太遭三振、9棒打者板倉寬多也因為擊出飛球遭接殺，形成兩人出局兩人分占一、三壘局面。

最戲劇性的一幕就在重回首棒打者緒方漣上場時發生，緒方敲出一支帶有3分打點的再見全壘打，助橫濱以3比2逆轉勝廣島新庄。

敲出本屆大會首支逆轉再見3分砲的緒方賽後受訪時說，「揮棒瞬間其實腦袋一片空白，從來沒有在正式比賽中敲出全壘打，這是我人生最棒的一次打擊，真的非常高興」。

吞下敗戰苦果的廣島新庄投手秋山恭平流淚說，隊友很努力的打下分數，雖然希望能靠自己守住戰果，但被轟出去真的非常抱歉。

每日新聞報導，橫濱是時隔3年再度在首輪賽事獲勝；而連續在春季及夏季甲子園出賽的廣島新庄，則是首度在春夏甲子園未能晉級第2輪賽事。

另一場賽事由今年在春季甲子園打進8強的奈良縣智辯學園高校（簡稱智辯學園），今天在夏季甲子園首輪賽事以10比3輕取岡山縣倉敷商業高校（簡稱倉敷商業）晉級。

先攻的智辯學園4局上靠著隊長山下陽輔敲出的適時二壘安打，及7棒打者森田空的強迫取分，助智辯學園取得2比0領先。

智辯學園打線在5局上大爆發，上場9人共攻下5分，以7比0大幅領先倉敷商業。

智辯學園7局上又添3分，以10比0一路領先到9局上；雖然倉敷商業在9局下破蛋拿下3分，但終場仍以3比10敗給智辯學園。

智辯學園今天派出西村王雅擔任先發投手，到8局結束都未讓對手跑回本壘，表現出色。智辯學園全場成功上演3次強迫取分，也是睽違5年再度在夏季甲子園獲勝晉級下一輪賽事。

今天第3場賽事由長野縣松商學園高校（簡稱松商學園）對戰富山縣高岡商業高校（簡稱高岡商業），結果松商學園打線大爆發，終場以17比4大勝。

松商學園擁有地方預賽平均打擊率超過4成的強力打線，今天從1局上的進攻就拚命得分；整個9局除了4局上及7局上沒得分外，其餘7個半局都有進帳。

松商學園打線以第3棒打者到第6棒打者為主力，4名打者合計貢獻15分打點。

今天最後一場賽事由宮城縣東北學院高校（簡稱東北學院）出戰愛知縣的愛知工業大學名電高校（簡稱愛工大名電），包括春夏甲子園在內，東北學院今年是首度出賽甲子園，沒想到就擊退愛工大名電獲首勝。

東北學院打線在3局下攻陷愛工大名電的強投，7棒打者山田將生在兩人出局攻占滿壘的情況下，敲出一支中間方向的二壘安打，助東北學院一口氣攻下3分先馳得點。

雖然愛工大名電在4局上追回1分，但東北學院在5局下兩人出局後，再靠著5棒大洞雄平、6棒木村颯汰及山田將生的3支連續安打，又添得2分。

東北學院山田將生今天4打數敲出2安帶有4分打點，表現活躍。