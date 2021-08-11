快訊

傳將以530億出售台灣事業 家樂福回應了

遠百信義A13傳確診足跡...Lady M公告停業 北市府疫調中

中職／猿隊主場優勢不再 曾豪駒：總成績過半最重要

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（右）表示，盡力打好比賽，每場打出品質是重點。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（右）表示，盡力打好比賽，每場打出品質是重點。記者藍宗標／攝影

中職上半季賽事接近尾聲，樂天桃猿隊28勝27敗排名第3，淘汰指數只剩3，在桃園球場打了28場比賽只有13勝15敗，過去主場優勢不再，總教練曾豪駒說：「總成績上來最重要，如果60場客場比賽都贏，勝率也會過半。」

猿隊仍有機會挑戰上半季冠軍，但情勢不是太好，比起前兩名中信兄弟、統一獅隊主場都是16勝13敗，猿隊主場勝率確實出現落差，客場15勝12敗反而較好。

曾豪駒表示，盡力打好比賽，每場打出品質才是重點，當然主場勝率提高，就會有更多球迷進場，會想辦法提高勝率。

他說：「今年主場勝率一直在過半上下徘徊，不過半是正常，不管任何球場，總成績過半才是最重要的事。

中職上半季何時結束、下半季何時開打都還未確定，聯盟甚至連下周賽事都還未公布；曾豪駒強調，賽程不固定確實會影響調整，大家都在等，有機會就不會放棄上半季，等到比賽時間確定再做沙盤推演。

曾豪駒表示，聯盟安排補賽一周一周出來，現在投手照輪，排到誰就是誰，但下半季還不知何時開始，希望不要太緊湊，影響下半季安排。

曾豪駒 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／陳冠宇24日桃園「開箱」 先不想像怕太緊張

中職／3度轟掉德保拉8分以上 曾總攻略：化被動為主動

中職／翁瑋均站上投手丘有陌生感 曾總讚看見成長

中職／桃園攻破徐若熙 曾總：照打擊教練給的數據

相關新聞

中職／林羿豪右手一度有分離感 「手飛出去又回來」

富邦悍將隊30歲老將林羿豪去年季末右肩受傷，直到本月才重返一軍，8日重新登上投手丘，今天在新莊球場談到復出的感覺，他說：...

中職／林子偉外甥蕭憶銘初登一軍 到新莊覺得好不真實

富邦悍將隊今天異動球員名單，21歲捕手蕭憶銘生涯首次登上一軍，戴培峰降到二軍，蕭憶銘說：「到現在還覺得好不真實。」

南韓罕見跌倒 中華棒球隊奧運棄賽實在可惜

2020年夏季奧林匹克運動會受到COVID-19影響而延期，總算在2021年8月8日完成所有賽事，而代表台灣的中華代表隊在歷經各種風波後，取得2金4銀6銅的歷史最佳成績。但可惜的是以往被稱為國球的棒球

中職／猿隊主場優勢不再 曾豪駒：總成績過半最重要

中職上半季賽事接近尾聲，樂天桃猿隊28勝27敗排名第3，淘汰指數只剩3，在桃園球場打了28場比賽只有13勝15敗，過去主...

棒球／夏季甲子園 橫濱高校戲劇性再見3分砲逆轉勝

日本高中棒球年度盛會夏季甲子園，今天進行第2天賽程。神奈川縣橫濱高校上演戲劇性逆轉秀，在一路掛零落後對手的情況下，9局下...

玉山盃／許賀捷3安手感佳 新北晉4強

玉山盃青棒賽A組勝部冠軍戰，新北市隊許賀捷單場3安，再加上投手群聯手壓制、僅失1分非責失分，終場以9比1擊敗高雄市隊、率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。