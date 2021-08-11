中職／猿隊主場優勢不再 曾豪駒：總成績過半最重要

中職上半季賽事接近尾聲，樂天桃猿隊28勝27敗排名第3，淘汰指數只剩3，在桃園球場打了28場比賽只有13勝15敗，過去主場優勢不再，總教練曾豪駒說：「總成績上來最重要，如果60場客場比賽都贏，勝率也會過半。」

猿隊仍有機會挑戰上半季冠軍，但情勢不是太好，比起前兩名中信兄弟、統一獅隊主場都是16勝13敗，猿隊主場勝率確實出現落差，客場15勝12敗反而較好。

曾豪駒表示，盡力打好比賽，每場打出品質才是重點，當然主場勝率提高，就會有更多球迷進場，會想辦法提高勝率。

他說：「今年主場勝率一直在過半上下徘徊，不過半是正常，不管任何球場，總成績過半才是最重要的事。

中職上半季何時結束、下半季何時開打都還未確定，聯盟甚至連下周賽事都還未公布；曾豪駒強調，賽程不固定確實會影響調整，大家都在等，有機會就不會放棄上半季，等到比賽時間確定再做沙盤推演。

曾豪駒表示，聯盟安排補賽一周一周出來，現在投手照輪，排到誰就是誰，但下半季還不知何時開始，希望不要太緊湊，影響下半季安排。