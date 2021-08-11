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中職／林羿豪右手一度有分離感 「手飛出去又回來」
富邦悍將隊30歲老將林羿豪去年季末右肩受傷，直到本月才重返一軍，8日重新登上投手丘，今天在新莊球場談到復出的感覺，他說：「會緊張，但也很亢奮，很久沒回來了，可以上場投球很開心。」
林羿豪因為肩盂唇破裂，去年10月14日對中信兄弟隊之戰結束就休兵，右肩並未開刀，進行3個月復健，再慢慢開始練球，本月3日終於被叫上一軍。
「一開始連手都舉不起來，這是很嚴重的傷。」回想去年受傷的狀況，他說：「第一次這樣，復健很久，不知道怎麼辦，很怕不能再投。」
林羿豪形容，右手不對勁時，當下有一種分離感，投球時好像「手飛出去了，又回來」，每次揮臂都會痛。
他表示，醫生曾經建議開刀，自己選擇利用物理治療、重量訓練，把肌肉練強一點，現在幾乎不痛了，球速還沒完全出來，但有角度、尾勁也不錯。
林羿豪說：「可能自己投球方式是用甩的，肩膀負擔不大，現在能夠正常投球，但還要固定動作，把球速找回來，希望肩膀別再惡化。」
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