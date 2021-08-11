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中職／林子偉外甥蕭憶銘初登一軍 到新莊覺得好不真實

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊21歲捕手蕭憶銘生涯首次登上一軍，坦言有點慌張。記者藍宗標／攝影
富邦悍將隊21歲捕手蕭憶銘生涯首次登上一軍，坦言有點慌張。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊今天異動球員名單，21歲捕手蕭憶銘生涯首次登上一軍，戴培峰降到二軍，蕭憶銘說：「到現在還覺得好不真實。」

蕭憶銘出身高苑工商青棒隊，是林子偉的外甥，2018年選秀會第9輪被悍將隊挑中，當年選秀狀元正是戴培峰；蕭憶銘本來以為自己不會這麼快有機會，今年原本目標是在二軍成為第一號捕手，但在父親節當天接到準備上一軍的通知，全家都很開心。

他說：「當時正在客廳和家人聊天、看電視，這是送給爸爸最棒的父親節禮物。」

蕭憶銘強調，自己年紀還輕，但不是年輕就可以等，因此每年都會設定目標，隨時做好準備，把身體練得更壯，上面有需求就有機會。

悍將隊一軍現有3名捕手，另兩人林宥穎、張進德，蕭憶銘表示，他和戴培峰同期，也和張進德很熟，高中時期參加陳偉殷青棒訓練營，張進德就是講師。

今天在新莊球場亮相，蕭憶銘坦言還是很訝異、有點慌，他說：「和嘉義比起來，新莊感覺差好多。」

戴培峰 張進德 選秀

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