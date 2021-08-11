玉山盃／許賀捷3安手感佳 新北晉4強

玉山盃青棒賽A組勝部冠軍戰，新北市隊許賀捷單場3安，再加上投手群聯手壓制、僅失1分非責失分，終場以9比1擊敗高雄市隊、率先搶下4強門票。

110年玉山盃全國青棒錦標賽昨天開打，新北市隊首戰大比分擊敗台中市隊，今天在勝部冠軍戰與高雄市隊交手，攻守都有表現。

新北市隊2局靠著黃柏叡、孫易磊接連安打先馳得點，3局靠著許賀捷二壘打、滾地球、強迫取分跑回第2分；高雄市隊前2局沒有拿下分數，3局靠著失誤與連續安打拿下1分。

新北市隊5局再起攻勢，許賀捷適時安打送回球隊第3分，再靠著強迫取分戰術、孫易磊適時安打再拿2分。7局新北市隊再抓準高雄市隊投手群控球出狀況，靠著單局2安、3保送、暴投、捕逸等接連狀況，一口氣再添4分、奠定勝基。

新北市隊今天團隊敲出12支安打，3棒許賀捷前4打席上壘率百分百，1局敲出三壘打、3局敲出二壘打，5局敲出安打，7局選到保送，總計敲出3安貢獻1分打點，孫易磊也有單場2安3打點好表現。

新北市隊今天由馮皓先發，總計用72球投5局，被敲5支安打，投出3次三振，失掉1分非責失分，鄧佳安、林旺熙、林昱珉依序登板後援，都沒有再掉分數，馮皓拿下勝投。

新北市隊總教練周宗志表示，馮皓前3局變化球的掌握度跟最好時的狀態有點落差，4、5局調整回來、比較進入狀況，投5局用球數稍微偏多。

周宗志也提到，此次比賽設定鄧佳安、林旺熙負擔中繼角色，兩人表現也很稱職，至於林昱珉先前雖然跟著U23世界盃中華培訓隊一起練球，但只有牛棚、沒有實戰，今天最後一局分數拉開讓他上場，變化球的掌握度不錯，但直球的控制和速度還要再加強。

許賀捷先前加入聯隊在4月東岸聯盟棒球邀請賽擊球節奏不錯，後來因大腿拉傷休息，此次比賽力求表現，他表示，昨天首場比賽太想要表現、打得太急，照著教練的建議下去調整，收到不錯的成效。