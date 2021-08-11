日職／證實曾對隊友施暴 火腿對中田翔祭出禁賽懲處

日本火腿隊今宣布陣中明星球員中田翔因違反日職契約第17條（模範行為），將祭出第60條（禁賽）等嚴厲罰則。

據《日刊體育》報導，32歲的內野手中田翔曾於4日與橫濱DeNA的表演賽中對隊友施暴，據被害者與工作人員表示，球隊對中田翔下達一、二軍暫停出賽的處分，比賽期間被關在家中不得出賽，並已展開進一步調查。

火腿社長河村浩二向外界道歉，表示「對於中田翔的暫停出賽處分所造成的擔憂與不安，我們深表歉意，任何社會都不應該容忍暴力行為，更何況是像中田翔這樣的主力兼領導者，他的行為已經對職業棒球的形象造成了傷害，我們會對此採取嚴厲的罰則，努力挽回球迷對球員的信任。」

【中央社/東京11日綜合外電報導】

日本職棒日本火腿鬥士隊今天宣布，32歲內野手中田翔因對隊友施暴遭禁賽處分，「現階段」不得出賽一軍或二軍所有賽事。

日本朝日新聞報導，火腿球團表示，中田翔4日在函館千代台公園棒球場所舉行賽事前，對一名隊友施暴；球團在當天比賽中就勒令中田退場，在家禁閉思過。

球團方面已在今天前聽取兩造說法，並做出上述的禁賽處分決定。

日本火腿球團社長川村浩二說，中田是球隊主力選手，也是球團門面，言行必須作為所有選手的模範，但中田的行為已明顯傷害了職棒要對青少年健全發展做出貢獻、及給予夢想的信賴。

中田翔本季至今出賽39場，目前成績為打擊率1.93、4支全壘打及13分打點。

產經新聞報導，球團考量遭施暴隊友表明不想把事情鬧大、中田翔本人也深切反省，最後做出禁賽處分。