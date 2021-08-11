玉山盃／張祖恩7局好投 盼學大谷翔平穩定

玉山盃青棒賽A組敗部賽事，台中市隊先發左投張祖恩投7局僅被敲出1支安打、有效壓制台南市隊打線，是球隊搶勝功臣，張祖恩處理危機能力尚需磨練，他也盼像偶像大谷翔平一樣更穩定。

110年玉山盃青棒錦標賽台中市隊今天在A組敗部與台南市隊交手，台中市隊派出今年升上高三的投手張祖恩先發，張祖恩雖然球速不到140公里，但有左投優勢，球質佳和進壘角度有尾勁是優勢。

張祖恩今天先發展現壓制力，僅在3局被敲出安打，前6局沒讓台南市隊有得分機會，7局開始不穩，先投出觸身球保送、隊友守備失誤，再被敲出高飛犧牲打失掉1分。

張祖恩8局續投有狀況，接連投出四壞保送、觸身球保送，讓打者攻占滿壘，一個出局數都沒有抓到就退場；接替投手的詹凱宇沒有止血，先被敲出內野安打，再接連投出保送送分，讓台南市隊將比數追至4比5、1分落後，及時回穩、沒有再多掉分數。

張祖恩今天總計用107球投7局，被敲1支安打，投出4次保送、5次三振，失掉3分（2分責失分），球隊以5比4拿勝，張祖恩拿下勝投。

台中市隊教練廖宏淵表示，台中市近年人才外流嚴重，球隊投手戰力真的不足，今天先發投手張祖恩前半段表現不錯，但表現大起大落，狀況一來很容易一局崩盤，還不會去思考哪邊出問題、怎麼排解，只會傻傻丟，「他如果想要繼續成長，這是他必須要面對和克服的最大問題。」

張祖恩表示，練習的時候狀況不錯，今天比賽守備有幫忙，投起來也輕鬆一點，主要用直球和滑球壓制打者，球的位置有投出來，但投到比賽後半段，心態上比較急一點，所以開始出狀況，還需要再更穩定。

張祖恩的偶像是日籍旅美投手大谷翔平，張祖恩表示，大谷翔平投手丘上壓制力很好，「穩定度很不錯，這是我要學習和改變的地方，我不可以一直這樣下去、停在原地。」