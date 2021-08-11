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玉山盃／卓裕珉2安3打點 台中市隊搶勝保生機

中央社 / 台北11日電
玉山盃青棒賽11日A組敗部台中市隊與台南市隊交手，台中市隊卓裕珉（圖）2安3打點表現佳，率隊以5比4擊敗台南市、保住晉級生機，12日敗部冠軍戰爭4強門票。 （中華民國棒球協會提供）中央社
玉山盃青棒賽11日A組敗部台中市隊與台南市隊交手，台中市隊卓裕珉（圖）2安3打點表現佳，率隊以5比4擊敗台南市、保住晉級生機，12日敗部冠軍戰爭4強門票。 （中華民國棒球協會提供）中央社

玉山盃青棒賽今天A組敗部台中市隊與台南市隊交手，台中市先發投手張祖恩前7局好投壓制，卓裕珉2安3打點，率隊以5比4擊敗台南市、保住晉級生機，明天敗部冠軍戰爭4強門票。

110年玉山盃青棒錦標賽昨天開打，此次共8支球隊參賽，預賽分2組進行，採雙敗淘汰賽制，台中市隊昨天首戰不敵新北市隊、落入敗部，今天與台南市隊交手、沒有退路。

今天兩隊前2局沒有拿下分數，台中市隊3局顏瑋霆二壘打先馳得點，6局再靠著保送、游凱杰安打、卓裕珉適時安打，一棒送回2分。

台中市隊7局再起攻勢，侯柏睿適時安打先拿1分，再靠著安打、觸身球保送、卓裕珉內野安打，再幫助球隊多添1分保險分。

台南市隊前6局受制於台中市隊先發左投張祖恩、沒能拿下分數，直到7局才靠著觸身球保送、失誤、高飛犧牲打拿下第一分。

台南市隊8局抓準台中市隊投手群不穩，靠著單局6次保送、1支安打，一口氣追回3分，但攻勢沒有延續、吞下敗戰，此次賽事2敗收場。

台中市隊先發投手張祖恩今天總計投用107球投7局，僅被敲出1支安打，失掉3分（2分責失分），詹凱宇後援2局被敲1支安打、失掉1分責失分，兩人聯手幫助球隊守下勝利，右外野手卓裕珉今天單場5打數敲2安貢獻3分打點，表現也很亮眼。

台中市隊教練廖宏淵表示，先發投手張祖恩前半段表現不錯，但場上有狀況時心情容易起伏急躁，沒能適時穩住、化解危機，是還需要加強的地方。

廖宏淵稱讚，卓裕珉是陣中很認真的選手，知道自己想要什麼，平常練習都比別人更認真，今天攻守俱佳；台中市隊拿下今天比賽勝利，明天敗部冠軍戰拚4強門票，廖宏淵表示，「敗部輸了就沒有了，全力以赴」。

玉山盃 棒協

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