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半夜惡火吞沒三峽民宅 慘釀一家人加移工3死4傷

中職／江亮緯代打敲再見安助獅搶勝 凍結兄弟魔術數字

中央社 / 台北11日電

中職昨天在台南棒球場的賽事，統一獅隊和味全龍鏖戰至延長賽，12局下獅隊代打江亮緯敲再見安打，以3比2奪下關鍵勝利，僅落後中信兄弟1場勝差，也凍結住兄弟的魔術數字。

5局下獅隊林祖傑因不死三振上壘後，陳傑憲敲三壘安打送回1分。不過7局上龍隊一壘有人時，陳品捷短打反彈到手肘，原本主審判妨礙守備出局，但經裁判討論後，改判為界外球，之後陳品捷敲出二壘安打，引起獅隊總教練林岳平不滿，出來激烈抗議怒踢紅土而被趕出場；接著郭天信再補上安打送回2分逆轉。

獅隊在8局下展開攻勢，蘇智傑敲安打後，利用投手牽制失誤上三壘，接著高國慶擊出三壘方向滾地球，三壘手劉基鴻發生傳球失誤，奉送1分，形成2比2平手。此戰龍隊投手群一共發生3次牽制失誤，分別是王維中、廖任磊及呂偉晟所發生。

雙方鏖戰到延長賽，12局下蘇智傑、林岱安選到保送後，代打江亮緯敲出再見安打，終場獅隊花了5小時13分，終於以3比2擊退龍隊，奪下2連勝，與第一名中信兄弟的勝差僅剩1場，也讓兄弟的上半季封王魔術數字凍結在M5。

今天是中職擴大開放25%球迷的首日，也是中職5月12日閉門比賽以來，台南球場首度有球迷，共有888名觀眾進場。獲選為單場MVP的江亮緯說：「球迷幫助很大，讓我更專注。」江亮緯也感謝隊友及教練，他認為大家辛苦了一整場才有機會拿下勝利。

龍隊今天推出王牌王維中先發，用94球投5局，被敲4支安打，投2次保送，飆出8次三振，僅失1分非責失。獅隊先發投手江辰晏用84球投6局，被敲4支安打，投2次保送、5次三振，失2分演出優質先發。

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