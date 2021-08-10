中職／龍獅12局「亂」鬥 江亮緯代打敲再見安

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

味全龍隊全場5次失誤，包括3次投手牽制失誤頻頻送禮，統一獅隊屢在關鍵時刻失手，打到延長12局，才由江亮緯代打敲出生涯首支再見安打，以3：2贏球，讓中信兄弟隊的上半季封王魔術數字停留在M5。

此戰先發投手推出王維中與江辰晏的左投交鋒，王維中成為先失分的一方，第5局因不死三振讓林祖傑上壘，接著發生牽制失誤，林祖傑直衝三壘，陳傑憲補上安打為獅隊首開紀錄。

王維中最終以94球先發5局、失1分，飆出8K，敗投資格在7局解套。

江辰晏前6局表現精彩，投到7局碰到危機，保送赫雷拉後，陳品捷觸擊反彈後疑似打到手肘護具，先是被判妨礙守備，在龍隊總教練葉君璋上場爭取後，裁判開會討論改判為界外球。

聯盟針對改判做出解釋，起初判決陳品捷擊球後碰觸界內球出局，但裁判開會討論後，認定陳品捷的腳還沒離開打擊區，因此判定為界外球。

陳品捷續命留在打擊區，林岳平當下已對改判不滿，在陳品捷敲出二壘打後，更是爆氣上場怒踢壘線，遭到驅逐出場，寫下執教生疑第一次領到出場罰單；郭天信接續補上安打，帶有2分打點，事後來看確實成為影響戰局的關鍵改判。

龍隊全場出現3次牽制失誤，王維中、廖任磊、呂偉晟各有1次，其中兩次造成失分，第8局蘇智傑靠牽制失誤跑上三壘，高國慶打向三壘，劉基鴻傳本壘傳偏，蘇智傑跑回追平分，戰成2：2。

兩隊在9局都有上壘者，卻都無法攻下分數，獅隊更是錯過滿壘機會，戰局進入延長決勝，打滿12局，蘇智傑因保送、暴投站上二壘，兩出局後故意保送林岱安，江亮緯代打為獅隊敲出救命安打，江亮緯一棒成為英雄，賽後感謝隊友辛苦了12局。

陳品捷 王維中

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