南韓跌倒沒能踹一腳 奧運棒球棄賽實在可惜

2020年夏季奧林匹克運動會受到COVID-19影響而延期，總算在2021年8月8日完成所有賽事，而代表台灣的中華代表隊在歷經各種風波後，取得2金4銀6銅的歷史最佳成績。但可惜的是以往被稱為國球的棒球，因為進行最終資格排名賽(俗稱6搶1)時，正值國內疫情最險峻之時，最後決定放棄本次參賽權。

由於2012年英國倫敦奧運、2016年里約熱內盧奧運及未來2024年法國巴黎奧運，都沒有棒球項目，因此這次的東京奧運，將是這16年唯一一次有棒球的奧運會。最終由地主國日本隊拿下金牌，美國隊則拿下銀牌，多明尼加隊逆轉南韓獲得銅牌。昔日的強權南韓隊，難得沒擠進前三，僅獲得第四名；打亂中職洋將布局的墨西哥則為墊底，連以色列都打不贏。

這次的賽事狀況，不禁讓人好奇，如果中華隊有參賽，會是怎樣的結果？

前次中華棒球隊有參與的國際大賽，為2019年第二屆世界12強棒球賽，當年中華隊以7比0大勝南韓隊，成為近年最經典的賽事。只是可惜後遭美國隊逆轉，無緣晉級決賽，僅以第五名作收，但已是近年在WBSC頂級賽事中的最佳成績。當時的陣容除了中職球員外，還有張進德、江少慶、胡智為、陳冠宇、王柏融、張奕、林鋅杰及林凱威等旅外球員助陣，搭配吳昇峰、王宗豪等業餘好手。

如果要參加本次奧運賽事，若維持原規劃，將會是由中職組訓，洪一中擔任總教練。由於疫情的影響，加上又是球季中，這次的賽程中華隊應該會是由大部份中職球員加上業餘好手組成，現今旅外球員回來助拳機率不高。不過前年在12強賽徵召的張進德、江少慶、胡智為及陳冠宇，以及許多賽事都在人選名單的王維中、呂彥青、曾仁和等，已陸續回到中職發展。他們都還是當打之年，而且不用再看國外球團臉色，就有機會組成難得的旅外軍團，若真成軍可能會是歷年實力最堅強。

江少慶等國手常客，在當打之年選擇歸國，只要他跟球團願意就可以為國效勞，大大提升國家隊實力。 聯合報系資料照片

在打擊方面，最大的影響或許會是外野陣容，世界12強賽當時入選的包含張志豪、王柏融、胡金龍、林哲瑄及蘇智傑，然而受到各種因素影響，恐怕只剩蘇智傑可以參賽。不過即使不找外援，中職外野還是有詹子賢、陳子豪、陳傑憲、林安可、高國輝、高國麟等好手，只要關鍵時刻不軟手，經驗及實力都算是上選。

如果決定參賽則需要先進行最終資格排名賽，對手將會有荷蘭隊、多明尼加隊及委內瑞拉隊。荷蘭隊這次派出荷蘭棒球聯盟為主的陣容，只有一位新人聯盟球員。多明尼加隊及委內瑞拉隊，則多為中南美洲的職棒聯盟球員，搭配些許小聯盟球員。這三支國家隊陣容比世界12強賽的削弱不少，中華隊若出征，即使少了主場優勢，應當能脫穎而出。

若是赴日參加東京奧運盛會，對手則將有日本隊、南韓隊、美國隊、墨西哥隊及以色列隊。其中墨西哥隊及以色列隊，找來許多大聯盟退役球員，但整體實力與當打之年的中華隊有落差。尤其墨西哥今年整合似乎比以往更差，除了兩位中職洋投，可能會讓打線有些掙扎，但仍不足以產生威脅。

日本隊、南韓隊及美國隊仍是中華隊最大威脅。不過以往被在台灣被視為最想贏的南韓隊，今年狀況非常不理想，征戰前就先碰上球員違反防疫規定，被迫陣前換將，無法以最理想的陣容應戰。賽事中球員被評為態度不佳，教練團的調度也遭受質疑，不如以往氣勢凌人，連面對以色列都差點翻盤。另一方面世界12強賽，中華隊曾完封他們，已不再是吳下阿蒙，仍有機會再度勝利。

以往最難纏的對手南韓隊，今年沒有氣勢凌人，反而自亂陣腳，只可惜中華隊沒參賽不能再補一刀。 聯合報系資料照片

因此放個馬後砲！既然南韓隊打得如此不理想，等於中華隊有機會再少一個難纏的敵人。如果中華隊如願參加了奧運，即使沒有現役旅外球員歸國，只要中職全力相挺，似乎有蠻大的機會拿下獎牌，繼1992年再度站上領獎台。因疫情未能參加不能說有什麼問題，只能覺得可惜，就等2028年洛杉磯奧運再來努力吧！