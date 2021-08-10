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中職／關鍵改判對獅隊不利 「餅總」林岳平首度遭驅逐出場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊與味全龍隊之戰因關鍵改判，引起獅隊總教練林岳平抗議遭到驅逐出場。圖／截圖自轉播
統一獅隊與味全龍隊之戰因關鍵改判，引起獅隊總教練林岳平抗議遭到驅逐出場。圖／截圖自轉播

統一獅隊在上半季爭冠關鍵時刻，今天面對味全龍隊打出火氣，第7局因妨礙守備、界外球爭議，獅隊總教練林岳平氣到上場怒踢紅土，遭到驅逐出場，這也是「餅總」執教生涯首度領到出場罰單。

此戰原在5月13日進行，當天因為興達電廠停機事故造成全台跳電，比賽開打前雖已恢復供電，但仍採分區供電，果真在1局下蘇智傑的打席再度陷入全場漆黑，最終延賽，比賽歸零重來。

獅隊面對「龍王」王維中，直到5局才辛苦搶下1分，靠林祖傑以不死三振上壘、牽制失誤直上三壘，陳傑憲的安打送回分數。

江辰晏投到7局碰到危機，先是保送赫雷拉，陳品捷觸擊反彈後疑似打到手肘護具，先是被判妨礙守備，在龍隊總教練葉君璋出場抗議後，裁判開會討論改判為界外球。

陳品捷續命留在打擊區，林岳平當下已對改判表達不滿，在陳品捷敲出二壘打後，「餅總」爆氣上場怒踢壘線，獅隊球員、教練也一湧而上。場面一度緊張。

林岳平遭到驅逐出場，是他擔任總教練以來第一次被趕出場，而龍隊也在後續靠郭天信的安打送回2分逆轉，事後來看確實成為影響戰局的改判。

林岳平 陳品捷

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