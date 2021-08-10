日職／日本隊奪金回歸 13日賽季重啟看台將表現
日本職棒因東京奧運季中停賽，本周將重啟賽事，周五起西武獅與樂天金鷲隊進行3連戰，將有機會再看到吳念庭、宋家豪的「台灣內戰」，王柏融所屬的火腿隊則將碰上軟銀隊，由ELEVEN體育家族進行轉播。
日本隊在本屆奧運首度摘下棒球金牌，從小組賽到複賽5戰全勝，本周日職賽季重燃戰火，球迷將有機會看到日本武士隊的好手們大展身手，包括在奧運表現優異的伊藤大海、甲斐拓也、吉田正尚等人，也為王柏融、吳念庭、宋家豪、張奕等台灣選手加油。
中職上半季爭霸也進入尾聲，目前中信兄弟隊暫與統一獅隊有1.5場勝差，明天兩隊在台南過招，上演「天王山之戰」，獅隊昨天在洲際搶下勝利，明天必須尋求在台南捍衛主場。
明天象獅之戰ELEVEN體育家族將在旗下影音平台LIVENow做免費直播，並開放「Watch Together」功能讓球迷可以透過線上平台與朋友一起在自己私人的聊天室裡看球聊天，並且有七天回看的服務，直播主持人王裕賢將邀請主播常富寧以及楊正磊來體驗LIVENow平台，第二場直播活動則在8月15日下午5點兄弟與味全龍隊之戰，將有林淳霈、曾文誠、楊正磊跟粉絲一起觀看象龍大戰。
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