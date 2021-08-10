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玉山盃／高市廖啓翔戴口罩 中繼好投奪勝

中央社 / 台北10日電
玉山盃全國青棒錦標賽10日開打，在三重棒球場的賽事，高雄市第2任投手廖啓翔（圖）用63球中繼投4.1局，僅被敲2支安打，投2次保送、2次三振，沒有失分，終場高雄市以4比3擊敗台南市，廖啓翔奪下勝投。（中華棒協提供）
玉山盃全國青棒錦標賽10日開打，在三重棒球場的賽事，高雄市第2任投手廖啓翔（圖）用63球中繼投4.1局，僅被敲2支安打，投2次保送、2次三振，沒有失分，終場高雄市以4比3擊敗台南市，廖啓翔奪下勝投。（中華棒協提供）

玉山盃全國青棒錦標賽今天開打，在三重棒球場的賽事，高雄市第2任投手廖啓翔4.1局無失分，助隊4比3擊敗台南市，雖然全程戴口罩很喘，不過廖啓翔透過調整呼吸應對。

玉山盃受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，從5月延賽至今，原訂昨天開打，因天氣延到今天。不過受疫情影響各學校訓練不易，從18隊減為8隊參賽，且因U18世界盃延到明年，本屆玉山盃無關國手代表權。

三重球場首戰，高雄市1局下展開攻勢，靠著2次保送、2次失誤及高捷的安打，攻下2分；雖然2局上台南市滿壘時，吳念哲敲清壘安打送回3分逆轉；不過4局下高雄市利用2次保送、1次失誤及張誠恩的高飛犧牲打，再得2分要回領先。

高雄市先發投手郭俞延投2.1局失3分（非責失），接替登板的左投廖啓翔用63球中繼投4.1局，僅被敲2支安打，投2次保送、2次三振，沒有失分，終場高雄市以4比3擊敗台南市，廖啓翔奪下勝投。

高雄市教練胡睿呈表示，之前因疫情休了2個多月，近期高雄又下了一星期的雨，「今天是第一次曬到太陽，所以前幾局狀況比較多一點。」因為玉山盃延後3個月才開打，許多高三選手已經畢業，胡睿呈指出，「我們乾脆給一、二年級機會，三年級讓他們專心準備未來。」

胡睿呈點出，今天廖啓翔表現非常好，是這場比賽的關鍵。雖然廖啓翔的身材條件並不突出，但胡睿呈認為廖啓翔有自己的優勢，「比較敢跟打者對決，變化球是他的強項，這場比賽都有發揮出來。」

要升高三的廖啓翔表示，自己之前上場機會並沒有很多，所以很感謝教練這次給予機會，「給我機會就好好把握住。」廖啓翔表示，未來想再提升球速，身材上也要吃胖一點，他也想向樂天桃猿左投陳冠宇學習，希望能跟他有一樣的抗壓力。

因為疫情關係，玉山盃選手都要全程戴口罩上陣，廖啓翔直言非常喘，「但就一直調整自己呼吸，慢慢來就好，不要急。」不過球員們也有秘密武器，在口罩裡面放塑膠隔板，讓自己比較好呼吸。

玉山盃 樂天桃猿

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