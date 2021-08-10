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中職／日本武士隊的新威脅？日媒盛讚20歲右投徐若熙

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍隊徐若熙優秀表現吸引本屆奪得奧運首面金牌的日本目光，以「將來武士隊的新威脅？」為題，介紹這位來自台灣的20歲小將。 中央社
味全龍隊徐若熙優秀表現吸引本屆奪得奧運首面金牌的日本目光，以「將來武士隊的新威脅？」為題，介紹這位來自台灣的20歲小將。 中央社

龍隊年輕小將徐若熙父親節先發登板又寫紀錄，面對前8名打者通通送出三振，更拿下歷經13場出賽後的生涯首勝，優秀表現吸引本屆奪得奧運首面金牌日本目光，以「將來武士隊的新威脅？」為題，介紹這位來自台灣的20歲小將。

該文寫道，徐若熙從第一局首名打者王正棠，一連K了8名富邦打者，直到3局2出局時才對第9棒的林宥穎投出四壞球保送，總計投了5局狂飆12次三振失1分，拿下了中職生涯首勝。

身為2019年中職選秀第一輪第6指名，上個賽季由於右手手肘傷勢未升上一軍，然而在今年3月17日的初登板，就繳出3.2局11K——所有出局都由三振拿下的衝擊性表現。

而球季進展至今，徐若熙目前的戰績為1勝5敗，防禦率2.29，在51局的投球局數中拿下70次三振，每9局三振次數高達12.6，或將成為未來國際賽場上日本隊的新威脅。

不過該文並未提及味全教練團針對徐若熙傷癒歸隊後的保護機制，讓不少日本網友對他優秀防禦率背後的1勝5敗戰績相當好奇，認為他是否與旅日好手陳偉殷一樣，缺乏隊友的得分奧援。

日本 父親節 奧運 金牌

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