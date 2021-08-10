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棒球／疫情颱風攪局 夏季甲子園大賽睽違2年開打

中央社 / 東京10日綜合外電報導
甲子園春季賽開幕。 擷圖自推特
甲子園春季賽開幕。 擷圖自推特

日本高中棒球盛會「夏季甲子園」大賽去年受疫情影響停辦，今年原訂8月9日開幕又因颱風延期。睽違2年的大賽終於在今天開打，日本全國49支高中棒球隊，將進行17天賽事。

日本共同社報導，俗稱「夏季甲子園」的第103屆日本全國高中棒球錦標賽今天在兵庫縣西宮市甲子園球場登場；夏季甲子園原訂昨天開幕，但因第9號颱風盧碧攪局延到今天。

去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，春季甲子園與夏季甲子園都停辦，這是夏季甲子園睽違2年再度舉行。

日本放送協會（NHK）報導，夏季甲子園由在日本各地方預賽獲勝的49支高中球隊出賽，本屆有5校是首度贏得夏季甲子園門票，其中更有3校從未出賽過春季或夏季甲子園大賽，分別為宮城縣的東北學院、茨城縣的鹿島學園，以及佐賀的東明館高校。

南北海道的北海高校則是第39次出賽，創下出賽最多次的的紀錄。

本屆賽事為預防中暑，17天賽事中安排3天停賽休養日，本月26日進行決賽。

在防疫措施方面，選手與教練等相關人員將進行最多3次核酸檢驗（PCR）。賽事也不開放一般觀眾，僅限校方相關人員入場，預料每校約有2000人左右。

今年春季甲子園原本禁止以吹奏樂器為球隊加油，本次夏季甲子園則開放最多50人的加油樂隊，也有部分學校選擇播放事先錄好的音樂。

甲子園 棒球

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