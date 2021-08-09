中職／兄弟不敵獅隊終止6連勝 封王魔術數字停留在5

統一獅隊今天作客台中洲際球場，面臨不能再敗的壓力，洋投飛利士有效壓制中信兄弟隊打線，林安可攻下3分打點、包括勝利打點，獅隊終場7：4獲勝，也讓兄弟終止6連勝，上半季封王魔術數字停留在5。

兄弟面對飛利士，首局就展開攻勢，王威晨獲保送後，靠陳文杰犧牲觸擊、許基宏二壘打攻下全場第1分。

兄弟洋投羅傑斯本季首次先發，前3局讓獅隊9上9下，4局上被陳傑憲揮出二壘打、林靖凱安打後，再因投手犯規送掉第1分；林安可和羅傑斯纏鬥16球，追加1分打點安打，獅隊2：1超前。

4局下，兄弟靠許基宏安打、林智勝二壘打攻下1分追平比數，但羅傑斯5局上再出狀況，郭阜林、林岱安連續安打後，黃恩賜接替投球，林祖傑犧牲觸擊將隊友送上二、三壘，林安可適時安打攻下兩分，獅隊再以4：2領先。

獅隊7局上面對兄弟第3任投手王奕凱，再靠陳傑憲三壘打、林靖凱安打攻下1分，拉大領先差距。

8局上，兄弟老將官大元登板，投出第1球就被蘇智傑轟出中外野陽春砲（本季第5轟），一出局後再被林子豪、林岱安、蘇智傑連揮安打失掉第2分，獅隊擴大成7：2領先，維持優勢到比賽結束。

兄弟雖在8局下靠王威晨安打、陳文杰三壘打、陳子豪高飛犧牲打追回兩分，最後仍以3分之差落敗，獅隊終止2連敗、對戰兄弟4連敗。

飛利士先發7.1局被揮出5支安打、失4分，奪下本季第2勝（2勝1敗），羅傑斯投只4局，被揮出6支安打、失4分，吞下本季首敗。