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籃球／T1聯盟選秀17人 中信首輪指名阿巴西、謝亞軒
新成立的職籃聯盟T1聯盟今天舉行首次選秀會，58名參加選秀的球員，一共17人被6隊挑中，中信特攻隊選進6人最多，包括首輪挑中的阿巴西、謝亞軒，台啤隊未挑進任何球員。
中信第2輪到第5輪依序挑選魏嘉豪、東方譯慷、劉旻諺、周承睿，也被評為即戰力球員。
今天選秀會由新任會長錢薇娟主持，中信日前砸下150萬元，向高雄海神隊購買首輪指名權，因此可選兩名球員，海神只在第2輪挑選蘇文儒，從第3輪起放棄再選球員。
另3隊首輪指名人選包括桃園雲豹隊羅振峰、台中太陽隊尤楚翔、台南隊藍少甫，其中尤楚翔同時被太陽、台南隊指名，根據聯盟規定，他擁有「逆指名」權，可挑選自己想要加盟的球隊，最後選擇太陽。
台南隊挑選5人是6隊次多，依序是藍少甫、蘇志誠、林梓峰、劉駿霆、吳念哲，第6輪放棄選人。
雲豹隊選進羅振峰、黃奕勝、張舜丞，太陽隊則是尤楚翔、楊承翰。
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