日職／奧運金牌新星與台灣球員 復賽後的觀戰重點

7日晚間，日本順利一償悲願奪下奧運棒球金牌，隔天國家代表表成員解散各回母隊，為接下來的季賽做準備，因為奧運而暫停了近1個月的職棒賽程，也終於將在13日恢復開打，在下半季的賽事中，有些什麼觀戰重點呢？

阪神、歐力士是否能領先到最後

阪神今年展現出要奪下優勝的氣勢，3、4兩月合計20勝9敗，29場出賽的總得分多達135分，投手方面也維持穩定的表現，因此從季初就衝上央聯首位，直到停賽前仍居龍頭寶座，不過從6月底開始，阪神的得分能力明顯下滑，勝率也逐月下降，6月單月的勝率已降到5成45，7月的13場比賽更是只有5勝8敗，勝率不到4成，令人憂心的是總得分僅有39分，失分卻多達54分，投打兩方同步衰退。

反觀在後追趕的巨人，雖然7月也是5勝6敗，勝率未達5成，不過得失分相同，不若阪神那麼失衡，而且6月單月12勝7敗3和，勝率超過6成，也使得巨人跟阪神間的勝差已拉近至2場；暫居第3名的養樂多也在後面磨刀霍霍，養樂多從4月中就穩定維持在第3，6月中之後也曾兩度攀升到第2名，7月單月戰績是7勝3敗1和，勝率高達7成，是本季競爭央聯龍頭的主要這3隊中，唯一單月勝率都在5成以上，也是唯一每個月的得分都高於失分的隊伍，對於過往投手表現不佳的養樂多來說，是很大的改變。

歐力士是牛年最大的驚奇，今年一改長期在後段班的窘態，從6月底開始衝上洋聯第1名，直到停賽之前仍維持在龍頭，貯金(勝多於敗)也來到8，不過與央聯僅有3隊有較大機會爭奪優勝的情形不同，即使是身處後段班第5名的西武，與首位也僅有6.5場的勝差，比央聯3、4名間還少，仍形成萬國爭霸的態勢，更不用說前4名間都只有不到2場的勝差，歐力士能否撐到最後還很難說。

新人王之爭白熱化

今年兩聯盟的新人王之爭仍舊激烈，央聯由阪神的佐藤輝明單挑廣島的栗林良吏，洋聯則是由火腿的伊藤大海、樂天的早川隆久及歐力士的宮城大彌3人對決。

佐藤是今年砲火最猛烈的新人，締造了許多打擊上的新人年紀錄，包括在交流戰打出6轟的新人紀錄，12分打點則是平新人紀錄，目前的打擊率是2成67，20轟及52分打點，但也有121次三振，這個三振數也已平新人年最多三振紀錄，這代表著在本週佐藤應該就會再創一項個人新紀錄，而如果依照佐藤現在的打擊成績推算，今年還有機會挑戰新人最多2壘打、全壘打、打點等這幾項紀錄。

而他最大的競爭對手就是今年在奧運拿下2勝3救援成功，有十分突出表現的栗林。栗林今年在例行賽已創下從開季以後連續22場無失分的新人紀錄，目前的防禦率是0.53，有18次救援成功，奪三振率更高達14.44，廣島今年雖然戰績仍處於落後組，卻不掩他的亮眼表現，更何況在奧運的精彩表現，也能多爭取到一些印象分數，他也在奪下新人王之前已經先拿到了奧運金牌。

栗林良吏在這屆奧運場場都登板救援，拿下2勝3救援成功，復賽後繼續守護廣島，央聯新人王就是他跟阪神的佐藤輝明單挑了。 擷圖自日本武士官方網站

樂天的早川是今年另一名多隊指名的大物新人，新人年就進入先發輪值，先發13場拿到全隊最多的7勝，7成的勝率也是全隊最高，防禦率則是3.39，本季有希望能突破10勝，這樣的成績在往年已是新人王在握，但今年出現了兩名競爭者。

第一位是剛打完奧運的伊藤，伊藤是以遞補身份進入奧運的，與栗林都是在新人年就成為侍JAPAN一員，兩人在這屆賽事的貢獻度不相上下，也都在新人王之前已拿到金牌，伊藤在例行賽同樣先發13場，成績是7勝4敗，但他的2.42防禦率及11場優質先發(QS)都優於早川，對於火腿的重要性遠大於早川對於樂天；另一位則是歐力士的小沙彌宮城，宮城是去年的新人，但還保有新人王資格，他延續去年季末的好表現，先發14場拿到9勝1敗，勝率高達9成，其中還有11場QS，2.10的防禦率及勝投都僅落後給隊友山本由伸，也是歐力士本季能衝上首位的一大關鍵人物，如果好表現維持到季末，新人王應該是他的。

伊藤大海雖然是遞補進日本隊，但這屆賽事中在牛棚的貢獻度很大，他在例行賽的表現也有機會爭奪新人王。 擷圖自日本武士官方網站

台灣選手的奮起

今年上半季在台灣陷入疫情危機時，好幾位台灣旅日好手用他們的表現振奮台灣球迷的心，包括打出生涯年的西武吳念庭、擔任樂天主力牛棚的宋家豪、合約年力拼的火腿王柏融，還有轉任中繼的歐力士張奕等人，在復賽之後的表現也是值得台灣球迷持續關注的焦點。

吳念庭把握住上場機會，異軍突起成為西武上半季最大驚奇，目前2成72的打擊率及75支安打排聯盟第13，42分打點則是排第11，全壘打也有7支，當然還有讓他獲得「得點圈之鬼」稱號的4成03得點圈打擊率，各項成績都是個人生涯新高，使得他首度入選明星賽，由於前輩二壘手外崎修汰的回歸，因此吳念庭在休賽期間多練了外野手的守備位置，以爭取更多上場機會，近幾場練習賽曾以先發左外野手上場過，也打出過1支全壘打，相信復賽後可以看到他在外野奔跑的模樣。

宋家豪一改去年頹勢，今年重新回到樂天主力牛棚，本季已出賽37場，防禦率是2.04，且有21個中繼點，在聯盟排第5，落後第1也僅2個，有望爭奪個人首座獎項，休賽期間在練習賽上的投球狀況也不錯，也利用這段期間獲得充分休息，有利於今年的表現。

至於已走到合約年的王柏融，今年偶有佳作，6支全壘打已超過前兩季的總和，但在打擊率及打點等其他數據，仍達不到一個有實質貢獻洋砲的水準，整體表現有待努力，好消息是他在這幾場練習賽的累積打擊率達到4成，長打方面也有不錯的展現，希望在正式季賽也能有相同的好表現。