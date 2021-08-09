棒球／杜勝三、謝明勇入選名人堂 棒壇大老接受表彰

台灣棒球名人堂協會今天舉行第八屆名人頒證表彰儀式，本屆入堂名人杜勝三、謝明勇親自出席接受表彰，親友也到場分享榮耀，這是棒球名人堂舉辦頒證儀式以來，首次當選名人全數出席。

杜勝三出身台南棒球名校南英商職，選手時期時常投打兼備，算是二刀流好手，曾經6度入選國家隊；他的身材並不突出，因此特別勉勵體格不如人的棒球後進，只要意志堅定、不要放棄，絕對有所成就，「運動選手沒有永遠的壽命，只有永遠的努力，才會有收穫。」

杜勝三表示，今天是人生最棒的一天，就像參加奧運得到獎牌，感覺很興奮，人生與棒球畫上等號，沒想到即將邁入80歲還能拿到棒球名人堂頒證，由衷感謝大家。

謝明勇是台北市人，念高中才接受正規訓練，成棒9度披上中華隊戰袍，後來更成為國家隊教頭。

他深信球員除了棒球技能外，一定要有棒球專長，這樣的人生才能走得更長遠，自己就是一路做到銀行副理退休，「民國83年退出棒球隊，連教練都不做，專心在銀行業務上，證明運動員不是頭腦簡單、四肢發達。」

杜勝三、謝明勇年紀相差5歲，卻是同一天加入合庫棒球隊，相處共事30多年，上班、打球都在一起，兩人有如親兄弟，如今又在同屆入選棒球名人，同場接受表彰，共享這一生奮鬥的榮耀。

謝明勇的兩位孫女今天在頒證儀式上台獻花，參與阿公的榮耀時刻，合庫隊也有多位代表到場恭賀，包括顧問許順益、總教練王燕國、教練洪煒杰、球員黃健隆和張凱軍，感念兩位大前輩過去的貢獻。

今年表彰儀式還有中華職棒聯盟秘書長楊清瓏、中華棒球協會副理事長林華韋、趙士強到場，擔任引言人的林華韋和兩位名人堂新成員交情深厚，透露在華興青棒隊時期的小故事；他說，有一次回台南，和母親說教練是杜勝三，沒想到母親說兩人是「換帖」的，以前還會一起傳接球，從上一代就開始結緣。