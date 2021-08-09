中職／覬覦陳冠宇好久 浦韋青：來桃猿沒有違和感

對樂天桃猿隊來說是天上掉下來的禮物，陳冠宇今天正式穿上猿隊12號球衣，領隊浦韋青形容是「想像成真」，因為過去和日職羅德隊進行交流賽時，看他的投球、和球隊的相處，就在想像若能得到陳冠宇該有多好。

陳冠宇去年自請退團，結束10年日職生涯，在江少慶也確定返台發展後，猿隊知道陳冠宇即將到手。

總教練曾豪駒多次形容，陳冠宇就是天上掉下來的禮物；浦韋青也透露，以前和羅德比賽時，看陳冠宇穿羅德球衣出賽，曾和前領隊劉玠廷一起看球時聊到陳冠宇的好，「我們那時就在說，冠宇真的滿好的，你看他三振柏融那顆球，那時就感覺看他投球，和中職投手很不一樣。」

猿隊與羅德多次進行交流賽，去日本比賽時，看陳冠宇來接機、送機，還帶大家去吃燒肉，和猿隊球員、教練之間並不陌生。

浦韋青說：「那時候就覺得，他什麼時候要來加入桃猿，沒想到這件事真的發生，他來這邊好像都沒有違和感。」