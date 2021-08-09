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中職／曾仁和簽約進度稍慢 猿隊努力不讓他變「空氣」

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊簽下陳冠宇，接下來最受矚目談約為曾仁和。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊簽下陳冠宇，接下來最受矚目談約為曾仁和。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊搞定第一指名陳冠宇，另一位備受矚目的談約為旅美回歸的投手曾仁和，領隊浦韋青坦言進度稍慢，仍在努力交涉中，努力不變成「空氣」。

猿隊此次選秀帶回8名選手，就有5名投手，除了陳冠宇外，還有第2指名的邱駿威、第3指名的曾仁和、第5指名的賴知頎及第7指名的文化大學左投張梓軒，野手則有鍾玉成、毛英傑、楊家勝。

談到曾仁和的議約進度，浦韋青表示，「和經紀公司還在交換想法，我們自己覺得進度稍慢一點，但很努力交涉。」被追問會不會變成空氣，他說：「當然會想把所有選到的人簽下來。」

猿隊預期在下半季開打前完成一半，也就是包含陳冠宇在內4名新人簽約，今年的選秀新人最終簽約大限為9月13日。

曾仁和 陳冠宇 選秀

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