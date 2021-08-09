中職／挑選石川步的12號 陳冠宇繼承他的招牌球種

在日職羅德隊慣穿49號球衣，陳冠宇將使用全新背號展開中職人生，挑選12號的原因，陳冠宇解密是因在羅德隊的好友石川步就是使用這個背號，自己也從他那裡學到了他的招牌球路，「我希望可以把他最好的球種帶到中職發揮，剛好也是新的環境、新的背號。」

陳冠宇解釋挑選背號的過程，49號已有張明翔使用，他無意要學弟換背號， 想挑選小數字背號展開中職生涯，「看到12號，剛好在羅德的12號是石川步，也是很照顧我的學長，在我日職一開始擔任先發投手時教會我不足的地方，也教我他的得意球種（伸卡球）。」

陳冠宇表示，這顆球種去年已在使用，「還滿好控制的，他把他的秘訣都交給我了。」

過去從沒穿過的12號，陳冠宇有期望，「12號如果穿得順的話，也希望可以成為我在中職的代表。」

過去於巨蛋球場居多的太平洋聯盟出賽，陳冠宇回到台灣後，勢必要接受高溫濕熱的天氣考驗，他對此有心理準備，「沒辦法控制天氣，只能控制自己的練習狀況，我算是滿會流汗的人，球衣可能要一直換、補充水分，都會去試試看，一定要去努力克服。」

陳冠宇笑說，球團為他推出的周邊商品，公仔的膚色看起來比較黑一點，「先幫我預留在台灣可能會曬黑。」還笑曝與王溢正的有趣互動，常拉著他一起保養、卸防曬，「王溢正算很會保養的，防曬還要用卸妝擦掉，他說毛細孔阻塞對皮膚不好，都會說冠宇來，跟著他一起用。」