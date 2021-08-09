中職／猿備3版年限合約 陳冠宇選2.5年給自己挑戰空間

樂天桃猿隊為陳冠宇端上1年、2.5年、3.5年三版本合約，陳冠宇挑選2.5年、平均月薪70萬元合約，他對此解釋：「也是給自己再成長的空間」。

猿隊今天為陳冠宇舉辦加盟記者會，合約價碼也揭曉，2.5年總額2100萬元，附帶200萬元激勵獎金，迎接這位旅日10年的強投回歸。

領隊浦韋青表示，為陳冠宇提供3版合約，其中之一為1年1000萬元以上，也有3.5年的版本，「他自己是覺得，2.5年對他有挑戰、穩定兼顧，我們也朝他的想法去談，很快就達成共識。」

陳冠宇也提到，和經紀公司討論後，覺得月薪70萬元也是給自己再成長、再挑戰的空間，「希望可以把自己的能力先做好，未來對球隊有貢獻後 再去談更好的合約，這才是我想要追求的。」

猿隊今年破天荒在桃園球場架設舞台舉辦加盟記者會，禮遇陳冠宇的回歸，浦韋青表示，一來是禮遇這位在日職有實績、打拚多年的選手，二來是奧運也結束了，希望焦點可以拉回職棒。

浦韋青笑說：「上周看到雨下成這樣，我們也是很擔心，雨備也準備好了，真的是天公疼冠宇，冠宇今天自己也說雞皮疙瘩都起來了。」