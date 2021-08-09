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中職／陳冠宇24日桃園「開箱」 先不想像怕太緊張
陳冠宇披上樂天桃猿隊12號球衣，中職初登板日期也在今天記者會上「劇透」，總教練曾豪駒宣布就是8月24日，對手為統一獅隊。
曾豪駒在記者會上揭曉陳冠宇的首戰日期為8月24日，也是桃園球場的下半季首戰，希望陳冠宇能扛起頭號先發的任務，「自從選到他後，就通知他準備這一場。」
曾豪駒表示，確實也有過擔心陳冠宇會不會來不及調整，這幾周又受到雨勢影響，打亂他到二軍投隊內賽的計畫，「他現在的調整比較缺乏實戰，趁這一兩個禮拜讓他先投隊內賽，把球數、局數拉上來。」24日的登板的球數控管，預計將以正常先發投手調度。
兩周後就要在中職「開箱」，陳冠宇是否已開始想像過屆時的畫面？他笑說：「先不要，我怕太緊張。」
陳冠宇表示，「先慢慢調整，還有兩個禮拜，所以先不要把自己逼得太緊，已有一段時間沒有實戰，丟過隊內賽後會更明朗。」
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