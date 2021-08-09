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中職／披猿隊12號球衣 陳冠宇2.5年2100萬入隊

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳冠宇與樂天桃猿隊達成合約。圖／樂天桃猿隊提供
陳冠宇與樂天桃猿隊達成合約。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊以榜眼籤選進的旅日左投陳冠宇，今天合約價碼放榜，簽下2.5年2100萬元合約，平均月薪70萬元，他將穿上12號球衣，周邊商品同日在記者會上亮相。

30歲的陳冠宇有10年旅日資歷，也多次披上中華隊球衣，去年球季結束後希望讓家人有更安定的生活，主動向羅德隊提出退團，投入中職選秀，獲得猿隊第一指名延攬，今天球隊在桃園球場為他舉辦加盟記者會，聯盟會長蔡其昌也出席，他表示，「其他四隊打者注意了，陳冠宇來了！」

領隊浦韋青公布陳冠宇的合約，爲一紙2.5年總額2100萬元合約，平均月薪70萬元，另有200萬元激勵獎金。

陳冠宇的70萬月薪躍居猿隊第3高薪，僅次於80萬元的陳俊秀、林泓育，亦是猿隊投手第一高薪，擠下今年月領58萬元的陳禹勳。

陳冠宇本季先隨業餘成棒安永鮮物隊練球、調整，在猿隊鎖定將選進他後，即以自行培訓合約先開啟合作，讓陳冠宇可提前隨隊練球，為下半季投入先發輪值「預熱」。

陳冠宇 樂天桃猿 中職

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