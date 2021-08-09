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中職／兄弟拚上半季M5降到M3 獅隊對戰勝率只有2成31
中信兄弟隊今天將在台中洲際球場對決統一獅隊，雙方分別推出羅傑斯、飛利士登板先發，兄弟將挑戰7連勝，如果順利過關，上半季封王魔術數字將從5降到3，最快後天在台南球場象、獅大戰奪冠。
兄弟最近9戰搶下7勝，上半季戰績31勝21敗排名第1，分別領先獅隊2.5場、樂天猿隊4.5場勝差，富邦悍將、味全龍隊已經確定出局。
兄弟原本落後獅隊，逆轉情勢的關鍵是最近對戰4連勝，上半季13次交手也拿下10勝，獅隊想要保住爭王機會，今晚出征客場沒有再輸球的本錢，總教練林岳平也發出必勝令。
羅傑斯本季出賽3場都是中繼身分，合計3.2局失1分，包括7月28日對獅隊投兩局未失分，今天首次先發力拚首勝。
飛利士本季3場先發投出1勝1敗、防禦率2.84，7月16日首戰兄弟投5局失3分、無關勝敗。
獅隊對戰猿隊、悍將、龍隊至少都有5成勝率，對龍隊更以10勝1和2敗大幅領先，唯獨對戰兄弟勝率只有2成31，成為競爭上半季冠軍的最大弱點。
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