中職／兄弟拚上半季M5降到M3 獅隊對戰勝率只有2成31

日本國家武士隊（SAMURAI JAPAN）在奧運會決賽以2比0擊敗美國隊，拿到了史上第一面的奧運金牌，也向世界展示了他們的棒球實力。如果2006、2009兩屆世界棒球經典賽WBC的優勝算一個輝煌時期

2021-08-09 07:00