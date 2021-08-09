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中職／本周賽事擴大進場人數 10日起4座球場開放25%
中華職棒今天宣布，10日起在新莊、桃園、台中洲際、台南球場進行的比賽，將開放25%球迷進場，也呼籲民眾務必配合各球場的防疫措施。
中職昨天在新莊球場進行的富邦悍將、味全龍之戰，試行開放1000名觀眾入場，實際進場人數是893人，本周賽事將開放更多球迷觀戰。
中職今天聲明如下：
「受疫情影響，中華職棒32年例行賽歷經延賽、閉門賽後，終於在8月8日新莊球場賽事，試行開放1000名觀眾入場。在落實手部消毒、量測體溫、實聯制、採全程戴口罩、梅花座、禁止飲食等相關防疫措施下，讓球迷在安心安全的環境中觀賽。由於試行狀況良好，自8月10日起中職賽事將在新莊、桃園、台中洲際及台南球場等地開放25%球迷進場，聯盟將持續做好相關防疫工作，迎接球迷的到來。
面對疫情，聯盟時刻謹慎做好各項防疫工作。蔡其昌會長表示，球迷殷殷期盼能夠進場參與賽事，聯盟、球團與各政府機關緊密合作，將在確保落實各項防疫措施的情況下，正式迎接25%球迷進場。
賽事相關售票資訊以各球團公告為主，聯盟與球團將全力配合各地方政府的相關防疫規定，讓球迷朋友能在安心舒適的球場內觀賽，同時也呼籲民眾務必配合各球場的防疫措施，享受棒球比賽的同時，也能保護自己與他人的健康。」
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