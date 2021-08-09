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中職／隨時聽候差遣 劉時豪瞄準下半季「滿血」上陣

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊捕手劉時豪。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊捕手劉時豪。記者陳宛晶／攝影

今年以主戰捕手的身分展開球季，劉時豪開季打了3場比賽就成傷兵，直到上周才重返一軍賽場，他自認目前狀況已可負擔全場蹲捕，形容自己「隨時聽候差遣」，瞄準在下半季「滿血」上陣。

劉時豪去年底經由擴編選秀從樂天桃猿隊轉戰，補上龍隊當時陣容最需要的主戰捕手位置，卻在第3場出賽、3月20日的比賽時，就因起身追擋暴投時摔倒，導致左手骨折，經過逾4個月的治療、復健，於本月3日重返一軍。

劉時豪歸隊後還不曾先發蹲捕，2場出賽都在比賽尾聲上場，各蹲捕1局，先發捕手仍交給蔣少宏。

劉時豪表示，目前上半季剩餘賽事也沒幾場，把目標瞄準下半季，「現在要我蹲整場，應該也是可以，但主要還是看防護員的評估，我也不會覺得著急，能下場就盡力表現。」

年輕的龍軍目前打了56場比賽，取得勝率4成07，在歷來新軍裡不算差。劉時豪在養傷期間看隊友們在場上拚戰，自己卻無法助一臂之力，他說：「當然會覺得遺憾，但不會著急，就相信隊友，讓他們自己去感受、去得到經驗，就算輸也要輸得好看。」

劉時豪 味全龍

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