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中職／怕一軍之旅太短暫 董秉軒說服家人到場見證首轟

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
董秉軒在家人面前敲出首轟。圖／味全龍隊提供
董秉軒在家人面前敲出首轟。圖／味全龍隊提供

生涯在一軍的第二場出賽就敲出生涯首轟，董秉軒賽後受訪幾次停頓語氣，最後忍不住說了抱歉，「對不起，我一直分心，因為我家人在上面。」他因為擔心一軍之旅太短暫，希望家人今天可以來現場，成就了在家人面前開轟的畫面，賽後笑說要把首轟球獻給爸爸，「因為今天是父親節」。

味全龍隊今天以5：1擊敗富邦悍將隊，董秉軒5日才被註冊、6日升上一軍，首場出賽敲出首安，第二場就迎接首轟，今天在5局敲出兩分砲。

「有嚇到，沒有想過這麼快。」董秉軒表示，「今天每個打席都很專注教練給的策略，做好自己的揮棒型態、全力揮擊，當下那個狀況希望可以敲出長打。」

升上一軍的機會突然到來，他的家人原本沒有打算要到現場，董秉軒說：「他們本來沒有要來，我跟他們說，我當然是希望不要那麼快下去，想在一軍待久一點，可是我不知道會不會很快下去。」

打職棒後第一次父母到場觀戰，就在觀眾席上見證他的首轟，董秉軒直言真的很開心，「這個場景，在二軍睡覺前都會幻想到。」賽後手裡拿著的首轟球，他說要獻給父親，作為父親節禮物。

董秉軒表示，自己對長打滿有自信，上來一軍就希望可以展現自己的價值，希望自己可以一步步成長為可以一棒撼動戰局的那種打者。

富邦悍將 味全龍

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