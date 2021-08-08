中職／多練1顆卡特飆出連8K 葉總讚徐若熙每一球都完美

味全龍隊今天以5：1擊敗富邦悍將隊，「怪物新人」徐若熙以5局、失1分，附帶12次三振的超狂演出，拿下生涯首勝，總教練葉君璋讚徐若熙破紀錄的開賽連8K，「每一球都完美」。

徐若熙此役從一開賽就展現K功，從第1棒K到第8棒，開賽連飆8K寫下中職新紀錄；他在第4局遭遇最大危機，單局被敲2安打、1保送，楊瑞承的安打、帶1分打點，也是徐若熙的唯一失分。

徐若熙以84球投滿5局僅失1分，被敲2安打、2保送，單場12K為生涯新高，加上打線、牛棚支援，讓他在第12場先發終於拿到首勝。

徐若熙表示，休了一個多禮拜，身體狀況比較好，此役狂飆三振還有一個秘密武器，「多練了一個卡特球，它和直球其實很像，打者不好判斷。」卡特球是他第二次在實戰中拿出來使用，今天達到混淆悍將隊打者的效果。

對於第4局遇到的亂流，他表示，「4局有點急，想要趕快把出局數抓下來，導致好球帶有點失控。」但葉總也從中看到正面訊息，「第3局、

第4局感覺沒那麼好，5局可以馬上穩下來，這對他來說很重要，有狀況可以馬上修正過來。」

開賽連8K寫下中職新紀錄，徐若熙直到退場後才知道，「當下都沒有去想，拿到球就是專注在捕手手套。」倒是葉總在旁邊看得很興奮，「我就想，唉唷，這會破喔！」

葉君璋大讚，「前8K的每一球真的非常完美，不管是直球、變化球，球的品質都很到位。」今天看到「怪物新人」的首勝終於到手，葉總也說：「今天真的投得很棒，勝投也是應該的。」