中職／等1場勝投 徐若熙花了12場先發終於到手
等一場勝投，味全龍隊「怪物新人」徐若熙花了12場先發終於到手，今天對富邦悍將隊展現K功，開賽連飆8K締造中職32年來新紀錄，最終先發5局、失1分，送出12次三振，龍隊終場以5：1贏球，徐若熙拿到生涯首勝。
徐若熙此役從一開賽就是絕好調，從第1棒K到第8棒，直到保送了林宥穎才中止，開賽連飆8K寫下中職新紀錄。
徐若熙在第4局出現最大危機，高國麟敲出悍將隊此役第一支安打，接續保送范國宸，被楊瑞承敲出安打、帶1分打點，也是徐若熙的唯一失分。
徐若熙今天的最快球速155公里，以84球投滿5局僅失1分，被敲2安打、2保送，狂飆生涯新高的12K，這也是他本季第三場有雙位數三振的比賽。
徐若熙在球團的刻意保護之下，為他設下球數、局數限制，前12場出賽（11場先發），吞下0勝5敗，防禦率卻僅有2.35，優異好投遲遲無法等到勝投，前兩次投滿5局都是吞敗收場，今天終於等到隊友火力支援。
龍隊在4局有3安打串聯，加上悍將隊先發投手游霆崴的傳球失誤，在這局攻下2分，董秉軒的初先發在5局敲出兩分砲，牛棚也由伍鐸負責3局、田澤純一把關第9局，雙洋投聯手捍衛徐若熙的生涯首勝。
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