日職／日本武士奪金之後 下個黃金世代更加璀璨

日本國家武士隊（SAMURAI JAPAN）在奧運會決賽以2比0擊敗美國隊，拿到了史上第一面的奧運金牌，也向世界展示了他們的棒球實力。如果2006、2009兩屆世界棒球經典賽WBC的優勝算一個輝煌時期，2019年世界12強冠軍以及2021年為地主國日本留下的這一面奧運金牌，為日本的棒球在國際推向另外一個高峰。

這次的日本隊陣容，山本由伸、森下暢仁、山田哲人、坂本勇人等明星投打，原本在各球團母隊就是主力，到了國際賽依舊證明身手。除此之外，日本國內還有更多年輕世代的好手在今年竄起，不管是未來的重大國際賽或是7年後的洛杉磯奧運，日本隊的「人才寶庫」源源不絕，將為他們構築下一個璀璨的黃金世代。

最受矚目的當屬阪神虎隊的怪物打者佐藤輝明。事實上在奧運會之前佐藤輝明的討論度就相當高，儘管最終因為他只是一名22歲的菜鳥仍未入選，不過他是日本職棒實行選秀制度後史上最快擊出擊出10支全壘打的新人，並且能在明星賽前就打了20轟，加上驚人打擊爆發力屢屢掀起的話題，成為中央聯盟史上第一名最高票入選明星賽的新人，已經被視為日本下一個黃金世代的招牌人物。

阪神虎隊的怪物新人佐藤輝明，在明星賽前就打了20轟，加上超高人氣所造成的話題性，將是日本武士隊期待的新看板人物。 擷圖自阪神虎球團官方推特

日本隊第四棒鈴木誠也這一次陷入大低潮，五棒淺村榮斗也不理想，不過日本隊未來的中心打者可說人才濟濟。養樂多隊的四棒村上宗隆這次在稻葉篤紀監督的安排下主要打第八棒，並在金牌戰擊出致勝全壘打，他將是下一個日本武士隊四番的首選。巨人隊的四棒岡本和真，今年暫時以27支全壘打、80分打點暫居央聯雙冠王，他與有機會連兩年拿下央聯打擊王的佐野惠太（橫濱DeNA）都是這次的遺珠，未來進入日本的中心打線也不會令人意外。

投手方面，歐力士左投宮城大彌未入選奧運名單，也引起高度討論。宮城大彌目前投出9勝，與隊友、同時也是日本隊頭號王牌山本由伸並列洋聯第一，2.10防禦率、94次奪三振都僅次於山本由伸（1.82防禦率、121次奪三振）。被打擊率0.178、每局被上壘率WHIP0.88則更勝於山本由伸（0.204、0.95），等於是「左手版的山本由伸」。日本隊這次奧運會只有大野雄大以及岩崎優兩名左投手，顯得左投戰力不足。才19歲的宮城大彌，過去曾有過U15、U18日本國家隊的經驗，他與2017年亞冠賽、2019年世界12強都有出色表現的今永昇太都將是日本武士隊下一個世代的「左投解答」。

歐力士左投宮城大彌年僅19歲不過成就驚人，形同「左手版的山本由伸」，沒有意外的話他很快就會是日本武士隊的第一左投。 擷圖自歐力士球團官方推特

除了宮城大彌、今永昇太之外，樂天第一指名的新人早川隆久，今年一度以7勝居洋聯勝投王。另外一名菜鳥，阪神虎隊的左投伊藤將司也從開季起就站穩先發輪值，投出5勝。還有目前暫時以9勝暫居央聯勝投王的高橋優貴（讀賣巨人）也才24歲，日本國家隊未來的新生代左投不缺人才。

另外，這次遞補進入日本武士隊的伊藤大海在中繼表現優異，他的投球膽識尤其令人印象深刻，證明在國際比賽的適用性，未來將是日本隊的先發將才。日本投手人才眾多，央聯奪三振王柳裕也（中日龍）也是這次的遺珠之一；加上這次主投金牌戰的森下暢仁，以及後援的平良海馬、守護神栗林良吏都還相當年輕，累積大舞台的經驗之後，未來幾年在國家隊的地位將更加重要。