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中職／獅隊不敵猿隊讓兄弟降到M5 最快11日台南封王
樂天桃猿隊今天在桃園主場對決統一獅隊，進行3月26日保留比賽，猿隊原本就以1：0領先，保留4個多月再戰，又在4局下攻下1分，8局下追加兩分，終場以4：1獲勝，這一勝也讓上半季排名榜首的中信兄弟隊得利，封王魔術數字從6降到5。
這場原定3月26日進行的比賽，當時打到4局上1出局，獅隊林子豪打擊時，因為現場出現大霧，暫停比賽30分鐘還是打不成，罕見因為濃霧保留比賽，直到今天才恢復進行。
獅隊洋投泰迪4個多月前先發3局失1分，為了代表墨西哥參加東京奧運，已在7月初離隊，今天另一名洋投猛威爾從4局下開始接手，在兩出局後被朱育賢轟出陽春砲，8局下保送梁家榮、被廖健富安打，再遭林泓育揮出兩分打點二壘打，獅隊落後4分無力挽回戰局。
猿隊先發投手黃子鵬3月26日投3.1局無失分，今天再度登板，「接力」投完6局被揮出3支安打、無失分，飆出7次三振，奪下本季第4勝，以優質內容獲選單場MVP。
獅隊打完8局無法得分，9局上靠林安可、林焌翰安打扳回一城，終場仍以3分之差落敗，中斷對戰猿隊3連勝；獅隊落後兄弟2.5場勝差，明天將在台中洲際球場對戰兄弟，如果再輸球，兄弟封王魔術數字將會降到3，最快11日在台南球場奪冠。
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