中職／史上最大約簽江少慶 領隊解釋「顛峰之年返台」

江少慶今天正式成為富邦悍將隊，球隊為他開出4.5年6120萬元的史上最大總額合約，領隊蔡承儒解釋，江少慶在顛峰之年返台，球隊對他有信心，4年半對他一定沒有問題。

27歲的江少慶雖不曾站上大聯盟，但早被視為準大聯盟級的戰力，在年初悍將隊確定握有狀元籤後就與他接洽，在合約上也展現誠意，開出比具備大聯盟資歷的王維中更龐大的合約。

蔡承儒表示，「少慶在這個年紀回來是還在顛峰時期，我們也是覺得4年半年對他一定沒問題，狀元選他進來，也是希望他可以效力時間可以更久，對少慶充滿信心。」

江少慶這段時間跟著球隊、照著課表訓練，只等下半季就能披掛上陣，他也信心表示，「照教練安排，隨時可以準備好。」

旅美生涯9年畫下句點，回到台灣打球，江少慶說：「其實在我眼裡都是棒球，回來台灣，也是在打棒球。」他也希望將自己在美國所學，與教練、隊友交流。

在父親節這一天，江少慶的父母與他一起出席加盟儀式，賽前由爸爸江榮富擔任開球嘉賓，江少慶擔任接球捕手，留下不一樣的父親節回憶。

江少慶說：「這次對我來說很不一樣，高中出國後，很長時間在國外打球，今天剛好父親節請他來這邊開球，自己也是很感動，想說給他最棒的父親節禮物。」