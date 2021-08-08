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中職／史上最大合約亮牌 悍將4.5年6120萬簽下江少慶

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶正式加盟富邦悍將隊。記者陳宛晶／攝影
江少慶正式加盟富邦悍將隊。記者陳宛晶／攝影

傳聞許久的史上最大合約，今天終於亮出價碼，富邦悍將隊狀元江少慶以4.5年總額6120萬元合約簽約，即將在下半季投入中職戰場，為悍將隊挹注超級即戰力。

在父親節這一天，江少慶在新莊球場正式穿上71號悍將隊球衣，父母與他一起現身，賽前由爸爸江榮富擔任開球嘉賓，江少慶擔任接球捕手，正式展開悍將人生。

悍將隊領隊蔡承儒公布合約價碼，為4.5年合約、總額達6120萬元，另有激勵獎金，平均月薪超過113萬元，未超越史上最高月薪紀錄，但總額寫下中職新猷。

史上最大合約總額原由王維中保持，去年他與味全龍隊簽下5年3個月、總額近208萬美元，簽約時換算為台幣約6055萬元，現值則為5783萬元。

史上最高月薪球員則是林智勝2017、18年的120萬元，其次為郭泓志在2016年的101.7萬元，目前全聯盟最高月薪球員則是王維中的3.3萬美元（約台幣91.8萬元）。

江少慶 中職 王維中

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