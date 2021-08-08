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中職／楊鈺翔可望扛1場先發 伍鐸返後援為下半季調整
味全龍隊下周只剩3場比賽，預計將由王維中、徐若熙、楊鈺翔各扛1場先發，洋投伍鐸為下半季戰力布局盤算，將回到中繼調整。
年僅19歲的楊鈺翔前天初登板，對富邦悍將隊中繼投3局、失1分，內容不俗，總教練葉君璋表示，「初登板內容和他平常一樣，沒有特別好，因為他平常就是這樣。」
楊鈺翔原本就是龍隊設定的先發投手，但目前二軍沒有比賽，下周末的賽事考慮讓他在一軍先發，至於會是哪一場還未確定。
葉君璋說：「他本來就是設定的先發人選，我覺得可以給他機會。」預設最多投到75球，葉總笑說：「那也要他的內容OK。」
加上王維中、徐若熙，下周的3場先發人選大致有譜，上半季扮演萬用洋投、先發及中繼都有關鍵貢獻的伍鐸，將重回後援調整。
葉君璋指出，為了下半季打算，將讓伍鐸再回後援稍微調整一下，「鋼龍8月中後有機會回來，鋼龍的狀況也會牽動伍鐸的定位。」
今天新莊球場的悍將與龍隊之戰，成為復賽後首場開放球迷進場的比賽，談到感覺有何不同，葉君璋開玩笑說：「感覺比較習慣了，沒有觀眾，要罵選手也不好意思，太大聲了，這樣比較好一點。」
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