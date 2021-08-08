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中職／紐那斯「開箱」有好評 觀念好、懂玩球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋砲紐那斯。 報系資料照
富邦悍將隊洋砲紐那斯。 報系資料照

富邦悍將隊近期多了洋砲助拳，紐那斯的加入，讓總教練洪一中感受最深的是「觀念很好」，在場上懂得怎麼玩球。

紐那斯4月就已抵台，5月隔離出關不久後就遇到延賽，原本在悍將隊的評估中，要到下半季才用得到他，但邦威、傑斯離隊，優瑪的投球內容也不佳，索性換上紐那斯。

紐那斯目前在一軍出賽4場，15打數敲出6安打、打擊率4成，有1發全壘打，他在場上活潑的個性展露無遺，日前敲出中職首安還主動伸手要留下紀念球，讓球迷留下深刻印象。

洪總點出他的優勢在於懂得玩球，「他的觀念還不錯，是可以讓年輕球員學習的部分，他是大聯盟老鳥了，不管技術怎樣，他知道怎麼玩球，這是我們這隊比較缺乏的。」

洪總表示，看紐那斯打球，感覺就是在享受，「打到現在，感覺他就是在享受，和為了生活打球不一樣，他不缺錢，大聯盟都有退休金了。」

大聯盟 富邦悍將 中職

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