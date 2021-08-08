中職／江少慶加盟儀式前先去牛棚練投 洪總：他都準備好了

具備9年旅美資歷的投手江少慶，今天將正式披上富邦悍將隊71號球衣，加盟儀式之前，人先現身牛棚練投。對於這位超級即戰力下半季投入戰場的時程表，總教練洪一中表示，他已經都準備好了。

江少慶以狀元身分獲悍將隊挑選，5月中旬延賽前一直以自行培訓合約隨二軍練球、出賽，因疫情延賽後也有在持續投隊內賽調整，瞄準在下半季一開打就投入戰場。

悍將隊今天賽前為江少慶舉辦加盟儀式，正式歡迎他的加入，賽前先看他現身牛棚練投。洪一中表示，江少慶今天是例行的牛棚練投，看起來狀況還不錯。

是否將把下半季首場賽事交給江少慶，洪總說：「現在還沒有想法」，但他已是蓄勢待發，「他都準備好了，隨時可以上，他一直有在比賽，疫情後都投了好幾場。」

由於目前二軍尚未恢復比賽，江少慶隨一軍調整，洪總談到一軍需要人手輪替，二軍卻沒有比賽的狀況，也確實覺得傷腦筋，不解為何一軍都復賽一段時間，且準備開放球迷進場，卻未見二軍復賽。