中職／復賽後首度開放1000人進場 洪總：有總比沒有好

新莊球場今天迎來好天氣，可望成為復賽後首場有觀眾的比賽，富邦悍將隊總教練洪一中直言，雖然只開放1000人，但是「有總比沒有好，看起來比較有比賽的感覺。」

中職從7月13日起以閉門開打復賽，由於防疫規範執行狀況良好，已獲中央流行疫情指揮中心原則上同意採全程戴口罩、梅花座、禁止飲食等方式開放球迷進場觀賽，昨天兩地及今天新莊的比賽，試行開放1000名觀眾入場，無奈昨天兩場比賽都因雨沒打成。

今天天氣終於放晴，新莊球場的悍將與味全龍隊之戰將成復賽後第一場開放觀眾的比賽，看台上不再只有立牌，將有真人進場觀戰。

洪總表示，有觀眾進場，看起來比較有比賽的感覺，雖然一開始只有1000人，但慢慢來，有總比沒有好。

高國輝也說，對球員來說，其實上了球場都一樣，但多了球迷的吶喊聲還是感覺有點不一樣，目前進場還有重重限制，「還是希望疫情可以快點好轉，設施完全開放，讓大家可以盡情享受。」