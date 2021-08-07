中職／試行1000人進場首日 兩地賽事都打不成

中職今天試行開放1000名觀眾入場，首日就遇到老天不賞臉，天母、桃園兩地賽事都確定打不成，明天輪到新莊、桃園賽事接受雨神考驗。

中職從7月13日起以閉門開打復賽，由於防疫規範執行狀況良好，已獲中央流行疫情指揮中心原則上同意採全程戴口罩、梅花座、禁止飲食等方式開放球迷進場觀賽，擬定於7、8日兩天的比賽，試行開放1000名觀眾入場，並為後續開放25%的防疫工作模擬。

球迷已暫別球場近3個月，終於等到今天可以再度進場，但桃園的統一獅與樂天桃猿隊之戰、天母的中信兄弟與味全龍隊之戰都因雨確定打不成。

明天新莊進行龍隊與富邦悍將隊之戰，由徐若熙、游霆崴先發；桃園球場的獅猿之戰則為賽事編號第21的保留比賽，當時打到4局上，獅隊該役先發投手泰迪投3局、失1分，已因要打奧運而離隊。

中職下周是否繼續試行1000人或正式開放球迷進場尚未定案，還需向CDC、地方政府申請且獲核可。