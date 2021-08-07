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中職／又不敵雨彈 桃園獅猿之戰早早宣布延賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
桃園球場持續降雨且場地狀況不佳，今日確定延賽。圖／中華職棒提供
桃園球場持續降雨且場地狀況不佳，今日確定延賽。圖／中華職棒提供

中職賽事再度不敵雨彈來襲，今天桃園球場的統一獅樂天桃猿隊之戰，提前在中午12點20分左右就宣布延賽，將於13日晚間6點半於原地進行補賽。

今天原訂進行兩地賽事，獅猿之戰此役推出猛威爾、歐飛登先發，但因桃園雨勢持續且場地狀況不佳，先一步確定延賽。

天母球場由中信兄弟與味全龍隊交手，先發投手為鄭凱文碰上伍鐸，兄弟的上半季封王魔術數字目前為M6，今天能否尋求下修，還要看老天是否賞臉，由於天母整修後排水表現神勇，若能等到雨停就有機會開打，但降雨機率顯示為100%。

龍隊昨天已在持續降雨的天母幾乎打完了9局賽事，直到9局下、一出局，再見分已在二壘時，因雨勢加大而暫停，等待30分鐘後確定無法恢復進行，與富邦悍將隊以3：3和局收場。

樂天桃猿 富邦悍將 統一獅

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