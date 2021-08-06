中職／天變！天母史上最晚戰役 龍隊、悍將和局收場

天母球場今天寫下史上之最的紀錄，味全龍與富邦悍將隊打到9局下比分3：3，龍隊的再見分已在二壘，卻在此時因雨勢加大，悍將隊總教練洪一中出面爭取後比賽暫停，且後續無法恢復進行，此戰結束時間已過11點，成為天母球場史上最晚結束賽事。

在台北地區下午的大雨過後，天母球場展現強大的排水能力，比賽在晚上6點5分準時開打，但進行到3局上時仍遇到大雨來襲，比賽被迫喊停，中斷超過1小時後續戰，也造就了後續紀錄的誕生。

悍將隊在第2局靠3安打、攻下2分先馳得點，而龍隊先發投手郭郁政僅投2局，就因手指破皮退場，提前動用牛棚，年僅19歲的楊鈺翔為第2任後援投手，初登板在前2局未失分，續投到第3局出狀況，先被范國宸敲出安打，紐那斯補上二壘打、帶1分打點，悍將隊擴大為3：1領先。

然而羅力的6局失1分好投，還是沒能等到勝投進袋，陳鴻文8局登場出狀況，劉基鴻先敲二壘打，赫雷拉、黃柏豪接續補上安打，先追回1分，曾峻岳接手後也出現暴投，讓龍隊跑回追平分。

龍隊9局下原有再追加分數的機會，董秉軒敲出生涯首安就是一支二壘打，但此時雨勢加大，比賽在晚間11點7分喊停，暫停半小時後雨勢未見減緩，比賽以3：3和局裁定。

此役打到11點半過後確定結束，認定結束時間為11點07分，仍是天母球場史上第4場超過10點完賽的比賽，而原先的最晚紀錄為今年4月9日的龍隊與樂天桃猿隊之戰打到10點20分，今天改寫天母球場史上最晚結束賽事。