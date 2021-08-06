中職／悍將紐那斯身體漸進入狀況 談同鄉隊友猛悍個性好

中職富邦悍將紐那斯日前敲出首轟，他今天表示，身體狀況愈來愈在掌握之中，當天他還幫同樣來自多明尼加的隊友猛悍打下勝投，紐那斯表示，猛悍的個性非常好，很喜歡跟他聊天。

悍將洋砲紐那斯擁有11年大聯盟資歷，曾效力過洋基、雙城、紅襪、巨人、大都會等5支球隊，且守備位置主要以二、三壘及游擊為主，是內野工具人。紐那斯在7月30日初亮相，8月3日第2場出賽對味全龍時就敲出逆轉3分全壘打，中職生涯首轟出爐。

紐那斯今天接受訪問時談到這支全壘打，他表示，「當時最開心的是在落後時打出去的，幫助球隊逆轉，另外一點是身體狀況愈來愈在自己掌握之中，不過還沒有打到最好的感覺。」

悍將另一名洋將猛悍與紐那斯都是來自多明尼加，且2人在2016年都是美職巨人、雙城交易案的主角，相當有緣分。紐那斯笑說，現在還記得當時彼此被交易的事情，「我很喜歡跟他聊天，我們都一樣是多明尼加人，最近也常常會問他比賽狀況，互相去了解、溝通，也很喜歡他的個性。」

東京奧運棒球項目正在進行中，多明尼加明天將要和韓國隊爭銅牌，紐那斯表示，都有在看自己國家的比賽，不過不認識其他國家的球員，「明天祝他們好運，很可惜沒有機會去幫多明尼加比賽。」