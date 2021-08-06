快訊

地牛又翻身！ 19:12規模5.4地震 最大震度4級

第六輪打高端 估計8月24日以前就能打到

中職／王維中調整配球繳代表作 直言沒有觀眾少了亢奮

中央社 / 台北6日電
王維中勝投。 中華職棒聯盟
王維中勝投。 中華職棒聯盟

中職味全龍隊王牌王維中在4日奪下中職生涯先發首勝，他今天表示，最近有改變配球策略，比賽中加了很多球種，不過少了觀眾就少了亢奮的他，期待中職即將開放觀眾。

王維中開季扛下球隊的首戰先發，不過投完1場後就受傷，直到4月14日才回歸一軍，並先從中繼角色出發，曾在4月21日中繼2局奪勝。王維中在5月2日回到先發，不過投了2場就遇到2個月停賽，復賽後第4場，8月4日對富邦悍將繳出6局無失分好投，終於奪下先發勝。

王維中今天接受媒體訪問時指出，這場比賽算是到目前為止的回台代表作，主要是因為配球模式改變。擁有150公里以上球速的他之前一直都用直球為主，直到7月28日對樂天桃猿時，投6局失了4分，他表示，「這幾場下來大家都知道我比較常丟什麼球，到後面才加了一顆變速進去。」

上一場王維中把所有球路都用上，「之前習慣在前面幾局都用直球為主，但這次第一局第一顆就直接變化球了，跟捕手搭配都是一致的，那天狀況也很好，每一個球路、配球都是我們要的。」他指出，台灣打者比較會看球、破壞球路，會造成用球數較多，因此必須改變配球。

目前王維中最長投球局數是6局，他指出，會想要突破6局投球，本來以為上一場可以達到，但他笑說：「誰知道第6局狀況這麼多，就順其自然，第一場開幕戰（受傷）我怕到了，就按照教練的意思。」

回到中職第一年，王維中就遇到因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停賽2個月，他表示，停賽這2個月像是回到春訓的感覺，比較無聊，且復賽後也沒有觀眾，沒辦法這麼亢奮，本週末中職就要試行開放1000名觀眾，他笑說：「但明天不是我丟。」

王維中 中職

延伸閱讀

中職／王維中先發首勝終於開張 陳仕朋5連敗後1勝8敗

中職／王維中先發還沒贏過 郭天信個人秀擊垮猿隊

中職／王維中、徐若熙罕見聯手 葉君璋賽後這樣解釋

中職／王維中、徐若熙聯手只被1安 不敵布雷克完封勝

相關新聞

日職／中日27歲投手驟逝 是否與疫苗有關待釐清

中日龍隊27歲右投木下雄介7月於注射疫苗1周後，在練習時昏迷倒地送醫，今天日本媒體報導壞消息，他已於8月3日過世，死因是...

中職／王維中調整配球繳代表作 直言沒有觀眾少了亢奮

中職味全龍隊王牌王維中在4日奪下中職生涯先發首勝，他今天表示，最近有改變配球策略，比賽中加了很多球種，不過少了觀眾就少了...

玉山盃青棒賽／棒協宣布9日閉門開打 8隊爭冠軍

中華棒協今天宣布，玉山盃全國青棒錦標賽將於8月9日開打，不過受到疫情影響僅共8隊參賽，雖然今年賽事不開放觀眾及媒體進場，...

日職／想回養樂多辦紀念賽 軟銀洋砲巴倫汀宣告季後引退

福岡軟銀荷籍洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）昨日（5日）於推特發文，表示自己本賽季結束後將高掛球鞋，希望能回到自己全盛時期所在的神宮球場（養樂多燕子主場）辦紀念賽。 巴倫汀過去

中職／詹子賢3分砲轟倒陳禹勳 兄弟M6最快9日封王

中信兄弟隊今天作客桃園球場，和樂天桃猿隊一路僵持到延長賽，詹子賢10局上從猿隊「守護神」陳禹勳的手中轟出3分砲，幫助兄弟...

中職／球迷終於可以進場了 周末3球場試行開放1千人

中華職棒從7月13日起恢復上半季復賽，目前關門打、不開放觀眾進場，聯盟今天指出，預定7日桃園球場獅猿戰、天母球場龍象戰和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。