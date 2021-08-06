中職／王維中調整配球繳代表作 直言沒有觀眾少了亢奮

中職味全龍隊王牌王維中在4日奪下中職生涯先發首勝，他今天表示，最近有改變配球策略，比賽中加了很多球種，不過少了觀眾就少了亢奮的他，期待中職即將開放觀眾。

王維中開季扛下球隊的首戰先發，不過投完1場後就受傷，直到4月14日才回歸一軍，並先從中繼角色出發，曾在4月21日中繼2局奪勝。王維中在5月2日回到先發，不過投了2場就遇到2個月停賽，復賽後第4場，8月4日對富邦悍將繳出6局無失分好投，終於奪下先發勝。

王維中今天接受媒體訪問時指出，這場比賽算是到目前為止的回台代表作，主要是因為配球模式改變。擁有150公里以上球速的他之前一直都用直球為主，直到7月28日對樂天桃猿時，投6局失了4分，他表示，「這幾場下來大家都知道我比較常丟什麼球，到後面才加了一顆變速進去。」

上一場王維中把所有球路都用上，「之前習慣在前面幾局都用直球為主，但這次第一局第一顆就直接變化球了，跟捕手搭配都是一致的，那天狀況也很好，每一個球路、配球都是我們要的。」他指出，台灣打者比較會看球、破壞球路，會造成用球數較多，因此必須改變配球。

目前王維中最長投球局數是6局，他指出，會想要突破6局投球，本來以為上一場可以達到，但他笑說：「誰知道第6局狀況這麼多，就順其自然，第一場開幕戰（受傷）我怕到了，就按照教練的意思。」

回到中職第一年，王維中就遇到因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停賽2個月，他表示，停賽這2個月像是回到春訓的感覺，比較無聊，且復賽後也沒有觀眾，沒辦法這麼亢奮，本週末中職就要試行開放1000名觀眾，他笑說：「但明天不是我丟。」